300er-Marke ist geknackt

Seit der Zeichnung des symbolischen Anteilscheins mit der Nummer 001 durch Bürgermeister Klaus Kaufmann vor zwei Monaten hat das Bürgerbeteiligungsbarometer für den Dorfladen Feldstetten nun die 300er-Marke erreicht.

„Unglaublich, wir freuen uns sehr, dass bis jetzt schon über 165 Bürger, Vereine und Firmen sich mit 300 Anteilen für dieses Projekt beteiligt haben,“ so Ortvorsteherin Elisabeth Enderle stolz, „das zeigt, dass der Zusammenhalt und das Engagement hier in Feldstetten aktiv und nachhaltig gelebt wird“.

Viele Unterstützer aus der Umgebung

Besonders erfreulich ist es laut Mitteilung auch, dass in jüngster Zeit viele Unterstützer aus den umliegenden Gemeinden dazugekommen sind. Durch diese Bürgerbeteiligung sind die Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen gesichert und der Dorfladen wird Realität. Um die Zielmarke von 350 Anteilen für dieses Jahr zu erreichen, hat sich das Dorfladenteam eine Anregung aus der Bevölkerung aufgenommen: Den Weihnachtsgeschenkgutschein über einen Anteil am Dorfladen in Höhe von 200 Euro.

Ein besonderes Weinachtsgeschenk

„Diese Idee kam auf Nachfrage eines Ehepaares, das seinen Enkeln ein besonderes Geschenk zu Weihnachten machen möchte“, so Christian Weisser vom Dorfladen: „Mit diesem Gutschein hat jeder die Möglichkeit eine Dorfladenbeteiligung an seine Liebsten oder gute Freunde zu schenken, um somit das Projekt weiter nachhaltig zu fördern.“

Geschenkgutscheine gibt’s bei der Ortsverwaltung

Dieser Geschenkgutschein in Papierform kann ab sofort bei der Ortsverwaltung und beim Dorfladenteam angefordert werden. Fragen dazu beantwortet das Dorfladenteam – unter anderem auch freitags in der Zeit von 15 bis 16 Uhr bei einer Sprechstunde im Dorfgemeinschaftshaus.