22-Jährige wird schwer verletzt aus Auto befreit

Ein Unfall auf der Weiten Straße in Laichingen forderte am Sonntagnachmittag zwei Schwer- und einen Leichtverletzten. Gegen 15.40 Uhr stand eine 22-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der Straße „Im Trieb“ in Laichingen. Von links kam von der Weiten Straße ein 19-Jähriger in seinem Wagen, der laut Polizei das Rechts-vor-links-Gebot missachtet. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses passierte der Unfall. (Foto: Scholz)

Die 22-Jährige wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr, deren Gerätehaus direkt gegenüber liegt, rettete sie aus ihrem Fahrzeug – schwer verletzt. Im Einsatz war auch das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) samt des akkubetriebenen Rettungssatzes. Ganz mobil konnte gearbeitet und das Auto mit Hilfe des Spreizers geöffnet werden. Die junge Frau wurde in eine Klinik gebracht, ebenso der 25-jährige Beifahrer, der leicht verletzt wurde. Schwer verletzt wurde laut Polizei auch der 19-jährige Fahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses passierte der Unfall. (Foto: Scholz)

Die Polizei war vor Ort, um das Unfallgeschehen nachzuvollziehen. Außerdem wurde die Weite Straße ab dem Kreisverkehr in Richtung Innenstadt im Zuge der Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt, konnte laut Polizei dann um 17.19 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Mehr entdecken: Laichinger rollen mit schlagkräftigem Fahrzeug