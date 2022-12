200 Mädchen und Jungs turnen um die Wette

Die Kür-Wettkämpfe im Geräteturnen waren in diesem Jahr in Laichingen und Munderkingen wieder gut besucht. Insgesamt nahmen 194 Kinder – 149 Mädchen und 45 Jungen – an der Vor- und Rückrunde teil.

K-Stufen bedeutet, dass sich jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer aus einem vorgegebenen Elementekatalog diejenigen Elemente heraussucht, welche er oder sie beherrscht. Aus diesen Elementen wird dann eine kurze Kür-Übung zusammengesetzt. Es sollte somit jedem die Möglichkeit gegeben werden, seinen momentanen Leistungsstand präsentieren zu können. K-Stufen haben ein durchgängiges System von der F-Jugend bis hin den Junioren und bilden einen Übergang zu den KM-Übungen, welche beispielsweise in der STB-Liga verlangt werden.

Langer Wettkampftag in Suppingen

Durch die beschränkten räumlichen Begebenheiten bei der Vorrunde in der Suppinger Halle am 12. November ergab sich dadurch ein langer Wettkampftag. In der Rückrunde in Munderkingen am 27. November konnten mehr Gerätesätze parallel aufgebaut werden, so dass man wenigstens nicht noch länger in der, den aktuellen Bedingungen geschuldet, schlecht geheizten Halle verbringen musste, schreibt der Turngau Ulm.

Die Turnerinnen und Turner zeigten dennoch gute Leistungen und konnten ihre speziell konzipierten Kürübungen präsentieren.

Bei der Mannschaftswertung der Mädchen überzeugte die SF Dornstadt mit dem ersten und dritten Platz. Erwähnenswert ist, dass der SV Suppingen mit drei Mannschaften gestartet ist. Josefine Pogadl von den SF Dornstadt dominierte die Altersklasse 6/7 mit über zehn Punkten Vorsprung. Alessandro Arlia vom SSV Ulm 1846 gewann mit großem Abstand den Wettkampf K 7 - JuTu D11 mit 151,20 Zählern.