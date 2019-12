20 Jahre Häberle-Fonds – ein Blick zurück

Vor rund sieben Jahrzehnten fasste der Laichinger Gemeinderat einen überaus weitreichenden Beschluss. Aufgrund besonderer Leistungen und auf Vorschlag des seinerzeitigen Schulleiters, Dr. Huober, wurde dem Schüler Siegfried Häberle das Schulgeld für den Besuch des Progymnasiums erlassen.

Für den jungen, ehrgeizigen Schüler hatte diese Entscheidung eine große Bedeutung. Siegfried Häberle wuchs in den ärmlichen Verhältnissen der Kriegs- und Nachkriegszeit auf. Sein Vater war im Krieg geblieben und seine Mutter hatte große Mühe, die Familie mit Heimarbeit über die Runden zu bringen. Das Stipendium der Stadt war indessen nicht nur eine willkommene finanzielle Unterstützung, es war für den jungen Häberle vor allem auch ein wichtiger Ansporn für seine schulische und berufliche Karriere.

Gründung und Fortführung des Fonds

Etwa fünfzig Jahre nach dem Beschluss des Gemeinderats war dem inzwischen promovierten und habilitierten Professor Dr. Häberle ein besonderes Anliegen, sich bei der Stadt für die Förderung zu bedanken. Im Dezember 1999 stellte er mit 25 000 DM eine Spende zur Verfügung, die wohl mehr als das hundertfache des seinerzeit erlassenen Schulgeldes betrug. Mit diesem Kapital startete der Häberle-Fonds, zu dessen Verwalter der amtierende Bürgermeister eingesetzt wurde. Geprägt von seinen eigenen Erfahrungen war die Zielvorstellung des Spenders anfangs insbesondere auf die Förderung von Schülerinnen und Schülern gerichtet, die sich schwertun, dem schulischen und gesellschaftlichen Standard finanziell gerecht zu werden.

Für Häberle war diese Spende keine einmalige Aktion. Als die Mittel erschöpft waren, stellte er ohne Zögern weitere Mittel für den Fördertopf bereit und diese Regelung führt er bis heute fort. Die Förderschwerpunkte wurden im Lauf der Jahre stets dem Bedarf angepasst.

20 Jahre – eine erfolgreiche Bilanz

In den vergangenen 20 Jahren stellte das Spender-Ehepaar Häberle bis heute mehr als eine Viertelmillion Euro zur Verfügung. Beinahe eine ganze Generation ist nun in den Genuss dieses Fördertopfs gekommen.

Zu den heutigen Förderschwerpunkten gehören nach wie vor die Förderung von sozial benachteiligten Kindern sowie die Anerkennung von Spitzenleistungen und das besondere Engagement von Schülerinnen und Schülern für die schulische Gemeinschaft. Auch die Laichinger Kindergärten, die Musikschule und die Stadtbücherei kommen in den Genuss des Fonds. Damit steht ein anerkennenswertes Spektrum an Fördermöglichkeiten zur Verfügung. Wichtig ist dem Spender dabei immer, dass über eingehende Anträge stets großzügig und vertraulich entschieden wird. Diesem Wunsch kommt Bürgermeister Klaus Kaufmann als Verwalter gerne nach. Jeder Antragsteller kann sich auf eine schnelle und unbürokratische Bearbeitung seines Antrags verlassen.

Glückwünsche vom Bürgermeister

Für Bürgermeister Kaufmann stellt der Häberle-Fonds eine einzigartige Einrichtung dar, die in der weiten Umgebung ihresgleichen sucht. „Es ist ein absoluter Glücksfall, dass wir in Laichingen über eine solche Fördermöglichkeit verfügen. Ich kann dem Spender-Ehepaar Häberle nicht genug dafür danken, dass in Laichingen seit 20 Jahren kein Kind mehr aus finanziellen Gründen auf einen Schulausflug oder eine Klassenfahrt verzichten muss. Die Verwaltung des Fonds ist für mich eine ganz besondere Freude und Ehre und ich gratuliere sehr herzlich zum 20-jährigen Bestehen“, sagt Bürgermeister Kaufmann.