1968: Als man sein Liebe noch verstecken musste

Karin und Ernst Joachim Bauer haben 1987 die Buchhandlung Aegis in Laichingen eröffnet. Die „Mutter-Buchhandlung“ in Ulm hat Bauer von seinem Vater übernommen, sie ist nach wie vor eine Institution. Zum 31. Mai dieses Jahres hat Bauer die Ulmer Buchhandlung verkauft (wir berichteten) und konzentriert sich nun auf sein Laichinger Geschäft. Die Bauers haben die 68er-Bewegung hautnah miterlebt. Unsere Mitarbeiterin Gabriele Reulen-Surek hat mit ihnen gesprochen.

Was ist für Sie eine starke Erinnerung an das Jahr 1968?

Ernst Joachim Bauer: Ostern 1968 waren wir am Ku’damm in Berlin bummeln und haben viele Sirenen gehört. Erst hinterher erfuhren wir vom Attentat auf Rudi Dutschke. Man spürte, dass etwas Schlimmes passiert sein musste.

Karin Bauer: Erst in der Wohnung meiner Schwester, bei der wir zu Besuch waren, haben wir vom Attentat erfahren.

Vom Tod Benno Ohnesorgs 1967 erfuhr man ja auch erst später.

Ernst Joachim Bauer: Da hatten wir uns in Freiburg gerade kennengelernt. Der Tod Ohnesorgs war für mich schon eine Herausforderung an den Staat. Die Aufklärung war in meinen Augen eine einzige Verschleierung.

Karin Bauer: Das stimmt. Wir haben das so empfunden. Man konnte das gar nicht fassen, dass ein Mensch am Rand einer Demonstration erschossen wird.

Sie haben damals in Freiburg gelebt. Wie war dort die Stimmung 1967?

Ernst Joachim Bauer: Die Demonstrationen waren harmlos, wurden aber meist mit Wasserwerfern bekämpft. Es ging hier um die Fahrpreiserhöhungen im ÖPNV, gegen welche die Studenten protestierten. In Baden-Württemberg war Hans Filbinger Ministerpräsident. Die Atmosphäre war sehr einengend.

Demonstrationen sind seit damals selbstverständlicher geworden. Am Anfang kamen die Studenten jedoch schnell vor Gericht wegen Landfriedensbruch.

Ernst Joachim Bauer: Ja, das ist so. Prozesse gegen Studenten gab es auch in Freiburg, aber das hat uns nicht gefallen, auch nicht der Bevölkerung. Die hatte weniger Angst vor den Studenten als davor, nicht durch den Verkehr zu kommen.

Karin Bauer: Für mich war das anders. Ich hatte Angst. Ich war zu nah dran. Mir war die ganze Atmosphäre mit den Demos und den Wasserwerfern unheimlich.

Ernst Joachim Bauer: Ich persönlich war nie auf Demos dabei. Nicht, weil ich Demonstrationen ablehne. Ich ertrage einfach keine Massenaufläufe. Eine Ausnahme waren Ostermärsche. Dass ich an anderen Demonstrationen nicht teilnehme, liegt auch an meiner Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Ich habe mich intensiv mit der Psychologie der Massen beschäftigt, auch mit den Nürnberger Reichsparteitagen der NSDAP. Auch meine Mutter hat mir davon erzählt und das fand ich so entsetzlich, dass ich bis heute Probleme mit Massen habe.

Kommt es nicht auch auf die Vorzeichen an? Wie sehen Sie das zum Beispiel heute in Bezug auf den Krieg in Syrien?

Ernst Joachim Bauer: Es gibt natürlich viel zu viele Krisenherde auf der Welt. Ich denke eher, dass man durch das persönliche Wort Einfluss nehmen kann.

Ist es nicht so, dass die Friedensbewegung einen gewissen Einfluss hatte? Zum Beispiel die Menschenkette von Ulm nach Stuttgart 1983?

Ernst Joachim Bauer: Zweifelsohne. Da war ich auch dabei. Das waren ja nicht so viele Leute.

Naja. Nur Hunderttausend...

Ernst Joachim Bauer (lächelt): Aber verteilt auf hundert Kilometer.

Karin Bauer: Die Gefahr ist, dass sich bei großen Veranstaltungen auch Gewalttätige untermischen können.

Ab 1968 waren Sie in Göttingen. Wie haben Sie dort die Atmosphäre erlebt?

Ernst Joachim Bauer: Da war wenig los. Im Buchhandel kam dann die ganze alternative Literatur auf. Neben der „Mao-Bibel“ war es ein Buch mit dem Titel „Klau mich“, das großen Anklang fand. Dann erinnere ich mich an Veröffentlichungen von Peter Brückner bei Wagenbach. Und natürlich Adorno. Das war eher Literatur für das gehobene Bürgertum.

Ist damals im Buchhandel viel geklaut worden?

Ernst Joachim Bauer: Oh ja. In der alteingesessenen Buchhandlung, in der ich arbeitete, nicht so viel. Aber in den von Studenten besuchten Buchhandlungen wurde viel geklaut, vor allem in linken Buchläden.

Frau Bauer, wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Karin Bauer: Ich war sehr verflochten mit meinem eigenen Schicksal. Sicher habe ich viel über Politik gehört. Für Politik habe ich mich anfangs nicht so sehr interessiert. Aber mein Mann hat mich da motiviert. Mein Leben drehte sich mehr um Literatur. Das lag auch an unserem damaligen Freundeskreis, der mehr literarisch interessiert war.

Was für Literatur?

Ernst Joachim Bauer: Ich erinnere mich an Siegfried Lenz’ „Deutschstunde“. Es heißt es häufig, es wäre auch eine Auseinandersetzung mit den Eltern gewesen wegen ihrer Haltung im Nationalsozialismus. Die Auseinandersetzung mit der Elterngeneration war in meinen Augen kein Thema. Vielleicht eher mit den belasteten Politikern. Fritz Teufel war für mich ein Idol. Er wurde in einem Prozess mehrmals aufgefordert, aufzustehen. Teufel antwortete, „Ja, wenn es der Wahrheitsfindung dient“. Ein Satz, der sehr zum Nachdenken anregt. Ich bin dafür, dass man aufsteht, aber man sollte darüber nachdenken. Seit meinem 15. Lebensjahr beschäftige ich mich mit dem Nationalsozialismus. Anstoß war das „Nürnberger Tagebuch“ von Gilbert. Das hat mich sehr erschüttert.

Waren Sie auch durch das Elternhaus geprägt?

Ernst Joachim Bauer: Ich bin mit Büchern aufgewachsen. In der Schule hatten wir beinahe nur lauter ehemalige Nazis als Lehrer. Mein Vater war eher links eingestellt. Der Ulmer Journalist Kurt Fried hat meinen Vater damals in einem Kommentar als „Salonkommunisten“ bezeichnet.

Karin Bauer: Wir mussten gar nichts fragen. Mein Vater war überzeugter Nazi und konnte das später nicht mehr verstehen. Er hat den Rest seines Lebens alle Literatur gelesen über den Nationalsozialismus und hat uns Kinder immer wieder davor gewarnt. Er war ganz unglücklich, dass ihm das passieren konnte.

Hat Sie das geprägt?

Karin Bauer: Oh, ich konnte das manchmal nicht mehr hören. Mein Vater hat so viel darüber geredet.

Hat das Gedankengut von 1968 Einfluss auf Ihre Haltung im weiteren Leben?

Karin Bauer: Während man dabei war, hat man das gar nicht so realisiert, was das für eine Umwälzung ist. Mir jedenfalls ist hinterher erst vieles bewusst geworden. Es wurde ja viel erreicht.

Ernst Joachim Bauer: Auf mein Familienleben hatte das keinen Einfluss. Aber als politischer Mensch kann ich das einordnen. Als wir noch unverheiratet waren, gab es den Kuppeleiparagraphen. Ich erinnere mich an unsere erste gemeinsame Reise, da habe ich zwei Blechringe besorgt, und bei der Anmeldung im Hotel hielt ich den Ringfinger immer deutlich hoch, damit man uns das „Ehepaar“ möglichst abnahm.

Karin Bauer: Und wenn wir bei mir übernachteten – ich hatte in Freiburg die schönere Wohnung –, schlichen wir immer die Holztreppe hinauf und mussten aufpassen, dass es so klang, als würde nur eine Person dies tun. Die Vermieter durften das nicht wissen.

Ernst Joachim Bauer: Viele Dinge, die heute selbstverständlich sind, resultieren aus den studentischen Protesten, zum Beispiel die Abschaffung des Paragraphen 175, nach dem gelebte Homosexualität strafbar war. Noch ein Beispiel: Bei der Gründung der Uni Ulm 1967 saß Rektor Heilmeyer – von dem wir heute wissen, wes Geistes Kind er im Dritten Reich war – in seinem Ornat mit Hermelinpelz da. Und das an einer neu gegründeten Reformuniversität! Da wirkte die Aktion von Studenten wie Gert Hinnerk Behlmer und Detlev Albers gegen den „Muff unter den Talaren“ unglaublich befreiend. Viele Anstöße kamen von Studenten. Ein Politiker allerdings hatte diese „Nachhilfe“ nicht nötig. Das war Willy Brandt.

Haben die 68er Ihre Einstellung zur Literatur beeinflusst?

Ernst Joachim Bauer: Wir haben immer politische Literatur angeboten. Allerdings habe ich Bücher einer bestimmten Couleur aus Überzeugung nie geführt. Wenn Kunden das bestellten, ja. Zensur übe ich nicht aus. Aber sie lagen nicht in der Buchhandlung aus.

Wie sehen Sie die Neuauflage von Hitlers „Mein Kampf“ mit Kommentaren?

Ernst Joachim Bauer: Absolut positiv. Leider wurde es in viel zu geringer Auflage produziert. Die Kommentare sind gut. Es gibt aber, ehrlich gesagt, viele Menschen, die lieber das Original hätten.