190 Stände zum Pfingstmarkt erwartet

190 Marktstände werden am Pfingstmontag, 6. Juni, in Laichingen aufgebaut. Der traditionelle Pfingstmarkt findet von 8 bis 18 Uhr statt. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt zu Programm und Umleitungen hervor.

Ein gemischtes Angebot von an frischem Obst und Gemüse, Früchten, Blumen und Pflanzen bis zu Süßigkeiten und verschiedenen weiteren Spezialitäten, bieten die Marktbeschicker demnach an. Textilien, Dekoartikel, Haushaltswaren und Schmuck ergänzen das Sortiment laut Stadt ebenso wie verschiedene Imbiss-Stände.

Für Kinder gibt es bei der Stadtbücherei sowie am Marktplatz ein Kinderkarussell und eine Mini-Eisenbahn. Der Tiermarkt findet auf dem Zentralparkplatz statt. Wie die Stadt in der Mitteilung hervorhebt, ist der Tierauftrieb nur aus staatlich anerkannten Tbc- und brucellosefreien Beständen in der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr gestattet. Später ankommende Tiere würden nicht mehr zugelassen. Spätestens um 12 Uhr müssen alle Tiere vom Tiermarktgelände abgetrieben sein.

Im Stadtkern von Laichingen gelten wegen des Pfingstmarkts am Pfingtmontag andere Verkehrsregelungen: In der Schulstraße ab der Westerheimer Straße bis zur Feldstetter Straße und in die Mohrengasse ist nur Einbahnverkehr erlaubt. Auf den Umleitungsstrecken gilt ein Halteverbot. Laut Stadtverwaltung wird die Einhaltung der Halte- und Parkverbote an diesem Tag besonders überwacht.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass auf den Straßen und Gehwegen innerhalb des Marktgebiets, sowie auf dem Zentralen Parkplatz und den Parkplätzen am Alten Rathaus schon ab Sonntagabend keine Fahrzeuge mehr geparkt werden dürfen. Und auch die Anlieger der Umleitungsstrecken am Rande des Marktgebiets werden aufgefordert, keine Fahrzeuge auf den Straßenabschnitten abzustellen, die mit Halte- und Parkverboten belegt sind.