19. Schuhaus Walter Tischtennis Albcup

Vor kurzem gab es die 19. Auflage des Schuhaus Walter Tischtennis Albcup 2022 für 2er Mannschaften. Gemeinsame Veranstalter waren wie 2019 der TSV Blaubeuren und der TSV Schelklingen, hier wurde das beliebte Zweierturnier mit insgesamt 20 Zweiermannschaften auch durchgeführt. Weitere Albcup Teilnehmer sind TSV Berghülen, TSV Laichingen, TV Merklingen, SG Nellingen, TSV Seißen und der SV Westerheim. Für die perfekte Durchführung und Organisation waren Harry Krönner, Reiner Staudenmaier, Hans Jürgen Mattis und Berhold Bolach verantwortlich.

Gespielt wurde in einer A Klasse mit 12 Teams in drei Vierergruppen sowie in der B Klasse mit acht Teams in zwei Vierergruppen. Für alle Spieler war es eine gute Vorbereitung auf die neue Saison, die demnächst beginnt. Viele zeigten schon eine gute Frühform, was sich in guten und spannenden Partien wiederspiegelte. Mit neun Akteuren war Blaubeuren am stärksten vertreten. Schelklingen folgte mit acht Spielern, gefolgt von Westerheim und Laichingen mit jeweils sieben Akteuren. Sieger in der A Klasse wurde der TSV Seißen I in der Besetzung Tobias Widmann/Bernd Strähle. Knapp mit 3:2 behielten sie im Finale die Oberhand, indem sie den TSV Blaubeuren III mit Stefan Mayer/Dominik Authaler besiegten, die somit Rang zwei belegten. Die Halbfinalverlierer Westerheim/Berghülen mit Inge Breit/Oliver Mutschler sowie der TSV Blaubeuren II mit Gerhard Stetter/Niklas Staudenmaier wurden gemeinsame Dritte.

In der B Klasse kamen der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe ins Halbfinale. Ins Finale gelangten dann der TV Merklingen mit Harry Diefenbacher/Frank Waldeck. Sie waren an diesem Sonntag das beste B Klassen Team und besiegten im Finale den TSV Blaubeuren mit Walter Engelke/Dennis Authaler äußerst knapp mit 3:2. Gemeinsam auf den dritten Platz kamen der TSV Laichingen mit Joachim Körner/Kevin Neuburger und Laichingen /Schelklingen mit Dennis Stucke/ Markus Warynica. Die Erstplatzierten bekamen einen Wanderpokal, Urkunden sowie schöne Sach- und Gutscheinpreise vom Schuhhaus Walter überreicht. Für das leibliche Wohl wurde von den Veranstaltern bestens gesorgt, Essen und Getränke wurden von allen gelobt. Die 20. Auflage des Schuhaus Walter Albcups findet voraussichtlich im September beim TV Merklingen statt. Genaueres wird den beteiligten Vereinen rechtzeitig mitgeteilt.