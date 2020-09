17-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug ein 17-Jähriger am Montag in Machtolsheim davon. Gegen 17.15 Uhr war eine Frau in ihrem Dacia in der Steiglesstraße unterwegs. Die 20-Jährige wollte nach rechts in die Straße „Am großen Stein“ abbiegen. Aus dieser Straße kam ein Motorroller, welcher nach links abbiegen wollte. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der 17-jährige Kradfahrer stürzte.

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren beide Fahrer zu weit links gefahren. Das Zweirad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto und der Piaggio auf 3000 Euro.