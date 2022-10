1687 km für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schüler der Anne Frank Realschule Laichingen haben bei ihrem Spendenlauf im vergangenen Schuljahr stolze 8411,40 Euro erlaufen. Gespendet wurde das Geld am Schuljahresende an verschiedene soziale Einrichtungen in der näheren Umgebung. Außerdem wird mit einem Teil des gespendeten Geldes auch das Patenkind der AFRS im Himalaya unterstützt. Laufen und dabei Gutes tun wird auch in diesem Schuljahr fester Bestandteil im Jahresprogramm der Realschüler sein.