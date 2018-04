150 Gäste schauen modernes Märchen

„Herzlich willkommen, ihr lieben Leute! Zu unserm Grüffelo begrüßen wir euch heute.“ So wurden am Samstagnachmittag in der Aula der Erich-Kästner-Schule über 150 Zuschauer begrüßt, die zum Mini-Musical „Der Grüffelo“ gekommen waren. Die „Frohsinnhüpfer“ begeisterten sie mit Gesang, Schauspiel und gelungenen Kostümen, und auch das von Chorleiterin Elke Tuchnowski gestaltete Bühnenbild stimmte gut auf das Musical ein. Sprecherinnen Amelie Schneider und Alin Haag erzählten gekonnt das Geschehen durch das ganze Musical hindurch.

Kinderbuch von Julia Donaldson ist Basis

„Der Grüffelo“ ist ein modernes Märchen, basierend auf dem Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Darin macht sich eine kleine Maus – gespielt von Romy Schneider – eines Tages auf den Weg in den Wald, um nach Nüssen zu suchen. Dort gibt es einige Tiere, die die Maus liebend gern verspeisen würden: nämlich die Eule (Gwen Hofmaier), den Fuchs (Miriam Baier) oder die Schlange (Amy Gölz). Aber die Maus ist schlau und weiß sich zu helfen. Sie erfindet kurzerhand den Grüffelo – ein Monster mit feurigen Augen, schrecklichen Klauen, einer grässlichen Tatze und einer giftigen Warze im Gesicht. Wenn die Maus den anderen Tieren vom gefährlichen Grüffelo erzählt, bekommen die es mit der Angst zu tun und flüchten vor ihr. Was für ein Glück, dass es den Grüffelo in Wirklichkeit gar nicht gibt, denn die Maus hat ihn sich ja nur ausgedacht. Oder? Denn plötzlich steht sie tatsächlich vor einem Monster, das aussieht wie der Grüffelo (gespielt von den Zwillingen Jule und Pia Rölke). Und nun hat die Maus ein Problem, denn sein Lieblingsgericht ist „Butterbrot mit kleiner Maus“. Doch die findige Maus lässt sich nicht einschüchtern und lehrt sogar den großen Grüffelo das Fürchten.

Kindergartenkinder bilden Chorgruppe

Nicht nur die Schauspieler, sondern auch die Chorgruppe – bestehend aus den Kindergartenkindern – gefielen dem Publikum sehr gut. Mit Begrüßungs- und Quatschlied, dem Grüffelo-Lied und dem Applaus-Lied zeigten die Kinder, was sie seit Oktober geprobt hatten. Das Musical endete mit Elke Tuchnowskis Dank an alle Mitwirkenden, die das Projekt möglich gemacht hatten.