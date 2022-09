15 Kinder zeigen im Schwimmbad ihr Können

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am letzten Montag in den Sommerferien trafen sich 15 Kinder und 6 ehrenamtliche Helfer des Schwimmvereins in der Laichinger Kleinschwimmhalle, um verschiedene Schwimmabzeichen abzunehmen. Insgesamt hatten sich 15 Kinder an die Herausforderung eines der Schwimmabzeichen zu erwerben herangetraut. Zwei Kinder machten das „Seepferdchen“, fünf Kinder das Jugendschwimmabzeichen in Bronze und acht Kinder das Abzeichen in Silber. Alle mussten dabei zeigen, dass sie sich gut über Wasser halten können. Je nach Abzeichentyp bedeutete dies 25 Meter Schwimmen oder 15 bzw. 20 Minuten Dauerschwimmen. Das kostete dann schon einiges an Kraft. Die Neuerungen beim Reglement des unterschiedlichen Abzeichen brachte mit sich, dass auch schon die Jüngsten die Kenntnis der Baderegeln beweisen mussten. Alle Kinder haben ihr gestecktes Ziel erreicht und die Verantwortlichen des Schwimmvereins konnten die Schwimmpässe und die Abzeichen den stolzen Kindern überreichen. Zum Abschluss war noch Zeit für ein kleines Spiel im Wasser.

Im Schwimmverein trainieren immer montags von 17.30 bis 21 Uhr circa 40 aktive Schwimmer und Schwimmerinnen.