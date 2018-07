114 Schüler der Anne-Frank-Realschule feierlich verabschiedet

Lebhaftes Stimmengewirr, die Stuhlreihen in der Daniel-Schwenkmezger-Halle sind mit teilweise festlich gekleideten Schülern und ihren Familienangehörigen voll belegt gewesen, im hinteren Bereich der Halle haben die Eltern der Siebener bereits das Buffet aufgebaut. Wieder einmal durfte Johannes Treß, Rektor der Anne-Frank-Realschule Laichingen, einen Jahrgang verabschieden. Musikstücke, Glückwünsche, gute Wünsche für den weiteren Lebensweg und Dankesworte verliehen der Abschlussfeier ein unterhaltsames, vielseitiges Gesicht.

„Mit 114 Schülerinnen und Schülern seid ihr in der fünften Klasse hier an der Anne-Frank-Realschule gestartet“, brachte Schulleiter Treß in Erinnerung. Davon sind 89 auf dem sechs Jahre langen Weg heute hier angekommen. 16 Schülerinnen und Schüler stießen während dieser Jahre neu zum jetzigen Abschlussjahrgang. Von den insgesamt 105 Zehnern erhielten 104 den Realschulabschluss. Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 war Jule Schneider die beste Schülerin des Jahrgangs. 15 Schüler erhielten einen Preis, weitere 28 eine Belobigung.

Johannes Treß zeigte sich zufrieden, dass die Hälfte der Schulabgänger eine weiterführende Schule besuchen und 43 eine Ausbildung beginnen werden – davon 27 im gewerblich-technischen Bereich. „Das entspricht dem Schnitt der vorherigen Jahre“, erläutert der Schulleiter.

Er wünschte seinen nun ehemaligen Schützlingen viel Glück und nutzte dazu gleich die Gelegenheit, näher zu erläutern, was Glück bedeute. Für Glück müsse man hart und ausdauernd arbeiten, man müsse es unbedingt wollen und sich aber auch in Geduld üben. Als Tipps gab er Folgendes mit auf den Weg, sich jeden Tag fünf Dinge bewusst machen, die gut gelaufen sind: anderen Menschen etwas Gutes tun; Dankbarkeit ausdrücken und Freundschaften pflegen; Energie in Erlebnisse stecken und nicht in materielle Dinge; Bildung als Schlüssel zum Glück; immer neugierig bleiben und regelmäßig Sport. treiben.

Die Schülersprecherin Sina Müller als Zehntklässlerin verabschiedete sich von den Lehrern und Schülern der Anne-Frank-Realschule, sie präsentierte gleichzeitig ihre Nachfolgerin und bisherige Stellvertreterin Luisa Hofele. Der Elternbeiratsvorsitzende Joachim Appel freute sich mit den Zehnern: „Ich freue mich mit euch, dass ihr es geschafft habt.“ Zudem zog er einen Vergleich zum Fußball: „Jetzt habt ihr das Trainingslager Schule beendet, jetzt dürft ihr aufs Spielfeld gehen. Geratet nie ins Abseits, behaltet die anderen Spieler im Blick. Spielt fair und nicht unsportlich. Und wenn mal ein Tor danebengeht, dann gibt es immer wieder einen neuen Angriff.“

Und so wie die Schüler damals in der fünften Klasse von Schulleiter Treß per Handschlag in die Anne-Frank Realschule aufgenommen worden sind, so verabschiedete er jeden einzelnen abermals mit Handschlag, während seine Stellvertreterin Bettina Bochtler die Namen der Schulabgänger verlas. Es folgten weitere Dankesworten der Klassensprecher an ihre Klassenlehrer.