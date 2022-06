Laichinger Pilot fliegt 1000 Kilometer am Stück in einem Segelflugzeug

Der Laichinger Segelflugpilot Kevin Schmidt hat einen ganz besonderen Flug hinter sich, der ihn durch halb Deutschland bringen sollte: Vor rund einer Woche ist der 25-Jährige aufgebrochen, um sein Zeil über 1000 Kilometer am Stück zu fliegen wahr zumachen. Aus erster Hand berichtet Schmidt nach seinem Elf-Stunden-Projekt.

Wetter macht von Anfang an zu schaffen

Der Flug begann morgens um 9.04 Uhr in Laichingen auf dem Flugplatz mit einem Hochleistungssegelflugzeug. Nachdem der Motor des eigenstartfähigen Segelflugzeuges abgestellt wurde, machte sich Schmidt auf den Weg Richtung Schwarzwald. Die Schwäbische Alb bescherte morgens Wolken, die ihn Richtung Schwarzwald trugen. So war die erste Wende im Gutachtal (bei Titisee-Neustadt). „Danach ging der Flugweg über den nördlichen Schwarzwald, vorbei an Pforzheim bis in den Odenwald. Kurz vor der zweiten Wende, die kurz vor Eisenach lag, wurde es auf Höhe der Rhön deutlich schwieriger. Das Wetter war dort nicht mehr so gut, wodurch die Durchschnittsgeschwindigkeit von über 100 Stundenkilometer zurück auf 93 fiel."

Mit über 100 Stundenkilometer unterwegs

Doch es sollte wieder besser werden. „Nachdem der schwierige Teil bis zur Wende überwunden war, befand ich mich im besten Segelflugwetter.“ Im Thüringer-und im Bayrischen-Wald habe so die Durchschnittsgeschwindigkeit auf 118 Kilometer in der Stunde gesteigert werden. Und dann wurde es spannend: „Die letzte Wende, die ich umfliegen wollte, war Grafenwiesen bei Cham im Bayrischen Wald. Leider war zu dem Zeitpunkt als ich dort war, die Wende aufgrund des Wetters nicht mehr erreichbar. Ich wendete deshalb 20 Kilometer vorher und trat somit die Heimreise etwas früher an."

Kevin Schmidt war nach der Landung zurück in Laichingen überglücklich. (Foto: Flugsportverein)

Den Heimweg führte Schmidt dann über Regensburg, Ingolstadt und Aalen wieder zurück auf die Schwäbische Alb. Nach über elf Stunden Flugzeit und 1013 geflogen Kilometern landete er überglücklich um 20.15 Uhr wieder in Laichingen, wo er von den Fliegerkameraden schon sehnsüchtig erwartet wurde. „Es war besonders, das außergewöhnliche Wetter nutzen zu können. Nur die langen Tage im Juni machen einen Flug über elf Stunden mit einem Segelflugzeug überhaupt möglich. Während des gesamten Fluges muss mit hoher Konzentration geflogen, das Wetter beobachtet, Entscheidungen überprüft und eventuell geändert werden. Langeweile kommt trotz der beachtlichen Flugzeit nie auf."

Jüngster Laichinger 1000er-Pilot

Dieser Flug war der bisher weiteste Streckenflug über drei Wendepunkte und der Punkthöchste Flug, der von Laichingen aus geflogen wurde. Ein großer Dank gelte den Mitgliedern die jungen Piloten ihre Hochleistungsmaschinen zur Verfügung stellen und somit solche Flüge überhaupt erst möglich machen.

Die Piloten aus Laichingen nutzten auch an den folgenden zwei Tagen das Wetter für weite Flüge. Für die Bundesliga konnten am Sonntag Jürgen Kohn und Bernd Mangold schnelle Flüge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 124 Stundenkilometer beisteuern. Der dritte Flug der Bundesliga-Wertung steuerte Bernd Weber bei, der sich momentan bei Meisterschaften in Winzeln befindet. Somit konnte ein 9. Platz in dieser Runde erreicht werden.

Die nächsten Veranstaltungen auf dem Flugplatz sind:

Rock Dein Leben: 7. bis 9. Juli

Oldtimertreffen: 10. September

Flugplatzfest: 11. September

Drachenfest: 1. bis 3. Oktober