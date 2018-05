100 Gäste kommen zum Jazz-Brunch

Etwa 100 Gäste sind am Sonntag zum Jazz-Brunch ins Auditorium der Volksbank gekommen. Eingeladen hatte dazu zum zweiten Mal die Bürgerstiftung Laichinger Alb unter Mitwirkung der Serviceclubs „Lions Blaubeuren-Laichingen“ sowie „Rotary Geislingen-Laichingen“.

„Es ist eine Veranstaltung, die sich in Laichingen etablieren soll und jährlich am ersten Sonntag im Februar stattfindet“, hatte Vorsitzender Ralf Schiffbauer im vergangenen Jahr verkündet. Gesagt, getan, mit Wiedererkennungswert und gleichem Konzept: Zehn Euro Eintrittspreis, „denn schließlich soll ja noch was übrig bleiben, wenn wir die Musiker bezahlt haben. Und die unterstützen die Bürgerstiftung ohnehin“, so Schiffbauer.

Heißt: Auch die erfahrenen Musiker des Jazz Ensembles „Gisela’s Dixieland Connection“ standen, wie im vergangenen Jahr, wieder auf der Bühne mit New Orleans Hot-Jazz -Zauber aus den frühen Zeiten des Jazz, mit Arrangements aus Blues und Swing der zwanziger bis vierziger Jahre. Zeitlose Unterhaltung also zu leckerem Essen, und das alles für einen guten Zweck. Besonderes Augenmerk darf dabei durchaus auf das kreative und kompetente Küchenteam gerichtet werden: „Geniales Essen, wunderbar angerichtet und sehr lecker“, lobten die Genießer.

Versteigert wurden auch wieder drei Kunstwerke aus der aktuellen Ausstellung der Volksbank (wir berichteten): Nicole Diener und Gisela Jungbauer hatten zu diesem Zweck jeweils ein Bild gespendet, ebenso Uwe Köhle ein Holzobjekt. Versteigerungserlös: 160 Euro für die Arbeit von Gisela Jungbauer aus Laichingen, die außerdem Seminarleiterin für Kunstgartenprojekte ist. Weitere 180 Euro klingeln in der Kasse der Bürgerstiftung für das Werk von Nicole Diener aus Westerheim, die sich seit 20 Jahren mit künstlerischer Leidenschaft, Pinsel, Farbe und diversen anderen Materialen widmet.

Musikalische Begleitung

Seit fünf Jahren ist sie als Dozentin an der Volkshochschule tätig. Weitere 110 Euro erbrachte eine Holzarbeit von Uwe Köhle. Der hauptberufliche Holzkünstler aus Schelklingen bietet unter anderem Seminare für gemeinsame Holzarbeiten zur Teambildung in Firmen an unter dem Motto „Abstimmung und Zusammenarbeit“. Seine Großprojekte waren unter anderem bereits beim Deutschen Film- und Produzentenpreis am Rande des roten Teppichs im Einsatz.

Heiterer Austausch, muntere musikalische Begleitung und Wolfgang Bauer als heiterer, unermüdlicher Auktionator sorgten für Unterhaltung der in diesem Jahr nicht so zahlreich erschienenen Gäste wie im Vorjahr.