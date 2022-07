1. Luftgewehr-Mannschaft steigt auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit sieben Siegen bei sieben Wettkämpfen wurde die 1. Luftgewehr-Mannschaft des Schützenvereins Machtolsheim in der Disziplin „Luftgewehr 10m stehend“ souverän Meister in der Kreisoberliga des Schützenkreises Ulm. Ohne Relegation war somit der direkte Aufstieg in die Bezirksliga Oberschwaben gelungen. Aufgrund der Pandemie mussten alle Wettkämpfe als Fernwettkampf ausgetragen werden. Dennoch waren die Jungs hochmotiviert und haben bei überragenden Ergebnissen nichts anbrennen lassen. Herzlichen Glückwunsch an die Schützen Thomas Burkhardt, Jochen Kraiß, Oliver Kraiß, Jürgen Lehner und Achim Kraiß.