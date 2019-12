Über bedrückende Einzelschicksale

„Dem Vergessen entgegenzuwirken“, so nennt Siegfried Frank selbst sein Anliegen, das sich auf 151 Seiten in seinem neuen Buch „Laichingen 1939 bis 1949, Krieg und Neuanfang“ in einer klaren und geradlinigen Linie durchzieht. Am Montag wurde dieses Werk als der zweite Band der „Laichinger Beiträge zur Regionalkunde“, herausgegeben vom Geschichtsverein Laichinger Alb, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mehr als fünfzig Besucher waren in das Höhlenrasthaus gekommen, um von Siegfried Frank und anderen zu hören, wie wichtig, auch in der heutigen Zeit, die Erinnerungsarbeit an die schlimmste Zeit in der deutschen Geschichte ist und wie das Kriegsgeschehen auch im überschaubaren Raum einer großen Albgemeinde viel Leid und Elend über die Menschen gebracht hat.

Der Vorsitzende des Geschichtsvereins Laichinger Alb, Dr. Heinz Pfefferle, bedankte sich in seiner Begrüßungsrede bei allen, die am Entstehen dieses wichtigen Bandes beteiligt waren: natürlich beim Hauptautor selbst, aber auch bei Günther Wahl für seinen Beitrag „Die Glocken von St. Alban in Bedrängnis“, bei Christa Engels, die als „Ausgebombte“ von Wuppertal nach Laichingen kam, bei Stadtarchivar Friedrich Oelhafen für seine Mithilfe, bei den Sponsoren, allen voran der Stadt Laichingen, die für alle Schulen Klassensätze des Buches angeschafft hat, beim „begnadeten Lektor“ Albert Gnädinger und bei der Druckerei Fink. So viel Dank hatte er abzustatten, dass er es glatt „vergaß“, seinen eigenen Anteil an dem Buchprojekt zu erwähnen.

Dokumente sichten

Dann aber berichtete Siegfried Frank über seine Arbeit. Über die Zeit nach 1945 gäbe es genügend Quellen in der „Altregistratur“ im Rathaus. Aber schwierig sei es gewesen, Dokumente aus der nationalsozialistischen Zeit selbst zu sichten und auszuwerten. Etwas über die „sehr unterschiedliche Haltung der Laichinger zur NS-Diktatur“ zu erfahren, sei beinahe unmöglich gewesen, nur leere Ordner habe er vorgefunden, weil belastendes Material systematisch entsorgt worden sei. Und doch kann Siegfried Frank in seinem Buch viele berührende und bedrückende Einzelschicksale schildern, etwa über die Generalmobilmachung in Laichingen am 25. August 1939, die ersten Kriegstoten, für die Gedenkfeiern auf dem Marktplatz abgehalten wurden, die für Propagandazwecke missbraucht wurden. Beschrieben wird der Bombenkrieg, den es auch auf der Laichinger Alb gab, der Bombenhagel auf Ulm vor genau 75 Jahren, die Erschießung zweier junger Soldaten, die in den letzten Kriegstagen in Laichingen wegen Desertion zum Tode verurteilt wurden, und vieles mehr, das alles in seinem Buch nachzulesen ist.

Unterricht und regionaler Bezug

Werner Rößler, Geschichtslehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium, wies in seiner kurzen Ansprache darauf hin, wie wichtig der „regionale Bezug“ im Geschichtsunterricht sei. Viele Schüler würden zum ersten Mal in der neunten Klasse mit dem Nationalsozialismus konfrontiert und erführen nicht nur die „große“ Geschichte, sondern auch deren Widerspiegelung in der engeren Heimat. Dankbar sei er für die authentischen Quellen, die in keinem Schul-Geschichtsbuch stehen, wohl aber in Siegfried Franks Buch im Unterricht gelesen und untersucht werden könnten. Für die Stadt Laichingen sprach Gisela Steinestel als stellvertretende Bürgermeisterin. In einer bewegenden Rede berichtete sie von ihrer Betroffenheit nach der ersten Durchsicht des Buches. Insbesondere der Bericht vom Ulmer Bombeninferno, den ihre Mutter erlebt und überlebt habe, sei ihr „unter die Haut“ gegangen. Siegfried Franks Buch gebe „der Geschichte eine Stimme und mache sie erfahrbar“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin.