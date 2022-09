Der Ökumenische Seniorentreff wagt am Dienstag, 4. Oktober, einen Blick zurück in die Vergangenheit. Heiner Sautter wird dann nämlich den Laichinger Erntedankumzug von 1983 zeigen. Jeder ist eingeladen vorbeizukommen und zu sehen, ob er sich selbst in den Bildern entdecken kann. Los geht es um 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.