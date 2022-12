Zum Start ins neue Jahr findet der ökumenische Seniorentreff am Dienstag, 3. Januar, um 14 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Laichingen statt. Ottmar Steidele zeigt an diesem Nachmittag Bilder auch von Krippen aus der Umgebung, und die Sternsinger bringen den Segen für das neue Jahr.