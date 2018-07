Ärger: DSL-Kunden sind Schneckentempo leid

Die sdt.net AG aus Aalen, die in den Laichinger Ortsteilen DSL 6000 versprochen hat, läuft zunehmend Gefahr, einen großen Teil ihrer Kunden wieder zu verlieren. Denn die Fristen, die immer wieder für den Ausbau genannt wurden, sind der Reihe nach verstrichen, ohne dass sich viel getan hätte. Zunächst war noch von Juni 2010 die Rede, dann wurde daraus September, schließlich November. „Jetzt werden die Leute zunehmend ungeduldig“, sagt Machtolsheims Ortsvorsteher Tobias Erz. Denn bei vielen hat sich immer noch nichts getan – zumindest nicht im vertraglich fixierten Leistungsumfang.

Auch in Suppingen nicht. Nun hieß es in der jüngsten Ortschaftsratssitzung, dass der Ausbau in Suppingen am Widerstand einer Erbengemeinschaft scheitere, die ihr Grundstück nicht für einen Verteilerkasten hergeben wolle.

Erben weisen Schuld von sich

Dieser Darstellung widerspricht ein Mitglied dieser Erbengemeinschaft gegenüber der SZ vehement. „Das stimmt nicht“, sagt Christian Erz, „ganz im Gegenteil: Wir freuen uns, wenn Suppingen das schnelle Internet bekommt.“ Allerdings wolle man sich von sdt.net aber auch nicht „über den Tisch ziehen lassen“. Erz berichtet, dass auf dem elterlichen Grundstück bereits zwei Schaltschränke der Telekom stünden. Der Aalener Anbieter wollte nun einen dritten daneben bauen, um darüber einen Teil des Ortes (dem Vernehmen nach ein Drittel) mit DSL 6000 versorgen zu können.

In der Vorgehensweise des Unternehmens fühlen sich die Erben aber überrumpelt: „Ich habe an einem Samstag im November das Schreiben der sdt.net erhalten“, erinnert sich Erz. „Gegen einen geringen Betrag sollte das Nutzungsrecht auf unserem Grundstück für sdt.net im Grundbuch notariell verankert werden. Die Zustimmung sollte bereits am darauffolgenden Montag erfolgen.“ Eine Vorgehensweise, die sich Erz zusammen mit seinen Geschwistern nicht habe bieten lassen wollen: „Verzeihung, da müsste man aber schon ein sehr dummer Älbler sein, um so einer Vorgehensweise seine Zustimmung zu geben.“

Am Mittwoch danach habe er dem Vorstand in Aalen deshalb schriftlich eine Absage erteilt. „Seitdem habe ich von sdt.net nichts mehr gehört“, sagt Erz. Und damit ist er nicht allein. Selbst Laichingens Bauamtsleiter Günter Hascher, der sich auch persönlich in seinem Wohnort Machtolsheim für den Ausbau stark gemacht und um Kunden für sdt.net geworben hat, ist auf das Unternehmen nicht mehr gut zu sprechen. „Die lassen nichts von sich hören“, sagt er. Sein letzer Kenntnisstand datiere aus der Vorweihnachtszeit. Und das auch nur, weil Hascher zuvor die Geschäftsführung angeschrieben und ultimativ Informationen gefordert hatte.

Darauf hieß es dann seitens sdt.net, dass in Feldstetten zwei von vier Schaltverteilern und in Machtolsheim zwei von drei Verteilern fertig seien. In Machtolsheim würden darüber 80 Prozent der Kunden versorgt. Allerdings bisher offenbar kaum in der vereinbarten Geschwindigkeit. „Die Leistung schwankt stark“, berichtet Ortsvorsteher Tobias Erz, der zu denen gehört, bei denen DSL zumindest schon mal funktioniert. Aber auch nur schleppend.

In Suppingen kann das offenbar noch gar niemand von sich behaupten. „Meines Wissens ist bei uns noch keiner aufgeschaltet“, sagt Ortsvorsteher Jürgen Schad. Und das, so betont auch er, liege nicht an der Erbengemeinschaft, mit der er am Samstag noch ein Gespräch geführt hat. „Die sind gesprächsbereit, aber dazu müsste seitens des Unternehmens auch mal jemand auf sie zukommen“, sagt Schad. Insgesamt soll Suppingen über drei Schaltkästen versorgt werden. „An zweien habe ich mal Mitarbeiter von sdt.net arbeiten sehen“, sagt Schad. Vom Unternehmen selbst hat aber auch er nichts gehört.

Wie im übrigen auch die SZ nicht. Auf eine Bitte um Stellungnahme hat das Unternehmen nicht reagiert.