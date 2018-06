Ärger über Verkehr in Machtolsheim

Bewohner Machtolsheims beschweren sich über zunehmenden Verkehr innerhalb der Ortschaft, vor allen Dingen in den Wohngebieten.

Markant sei das Gebiet um das Machtolsheimer Stoigle. Hier komme der Verkehr in den vergangenen Wochen geballt aus Merklingen, Autos sollen in hoher Geschwindigkeit auch das Sportgelände passieren. Dieser Bereich könnte in absehbarer Zeit in eine Verkehrsschau aufgenommen werden, hieß es in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats. Hier geht man davon aus, dass der Verkehr aus Merklingen nur vorrübergehend durch Machtolsheim fließe. Die Baustelle im Kreuzungsbereich zur Autobahnauffahrt in Merklingen und die Bauarbeiten im Bereich Lindenstraße am neuen Kreisel zur Auffahrt auf die L 1230 seien äußerst verkehrshinderlich. (memu)