Ära endet bei den Landfrauen

Zeit für Veränderung ist angesagt bei den Laichinger Landfrauen. Sie haben bei ihrer Hauptversammlung am Dienstagabend einen neuen Vorsitz gewählt. Die bisherige Vorsitzende Renate Mangold fand, nach zwölf Jahren an der Spitze sei es an der Zeit für einen Wechsel. Die Führung der Landfrauen liegt künftig in Händen von gleich zwei gleichberechtigten Vorsitzenden.

„Besonders gerne erinnere ich mich an die mehrtägigen Fahrten, zum Beispiel zum Europaparlament nach Straßburg. Ich konnte viele interessante Leute kennenlernen und gute Gespräche führen, was mein Leben bereichert hat“, sagte Renate Mangold. Sie habe immer versucht, allen Frauen gerecht zu werden und hoffe, dass ihr das gelungen sei. „Heute kann ich einen guten und geordneten Verein übergeben. Ich bin froh, eine gute Nachfolge gefunden zu haben und künftig entspannt als Mitglied die Vereinsaktivitäten genießen zu können.“ Aber nicht nur sie legte ihr Amt nieder, auch ihre Stellvertreterin Lisbeth Bodner.

Statt einer Vorsitzenden und einer Stellvertreterin wird es in Zukunft bei den Laichinger Landfrauen mit Martha Frank und Ute Frank eine Doppelspitze geben. Deswegen war bei der Versammlung auch eine Satzungsänderung nötig. In der Satzung war bisher „eine Vorsitzende“ vorgesehen und eine Stellvertreterin. Das wurde jetzt geändert, außerdem soll der Ausschuss jetzt aus bis zu acht Personen bestehen.

Aus ihren Ämtern geschieden sind außerdem Annemarie Ruhland, die für Pressearbeit zuständig war, und Silvia Schrade, deren Aufgabe das Organisatorische war. „Annemarie hat uns durch ihr Schreibtalent bereichert und uns ihren Heimatort Machtolsheim näher gebracht. Silvia hatte ihr Telefon immer dabei, auch im Garten oder im Keller“, lobte die scheidende Chefin Renate Mangold bei der Verabschiedung.

Eine der beiden neuen Vorsitzenden, Martha Frank, überreichte den vier aus dem Amt Scheidenden als Abschiedsgeschenk je ein Foto. Und sie bedankte sich für ihre Wahl und hoffte, „jederzeit mit Fragen auf Euch zukommen zu dürfen“. Was Lisbeth Bodner mit „Mir ham et g’sagt, dass mir nix mehr schaffet“ kommentierte. Sowohl die neue Doppelspitze als auch alle weiteren Ausschussmitglieder wurden einstimmig gewählt.