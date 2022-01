Inge Auerbacher spricht im Deutschen Bundestag

Manche Alb-Bewohner werden das Museum zur jüdischen Geschichte des Göppinger Vororts Jebenhausen kennen, das in der einstigen, in den 60er-Jahren zu klein gewordenen Dorfkirche eingerichtet worden ist. In ihm zeigt eine Ausstellung die wechselvolle Geschichte der jüdischen Gemeinde des Orts seit der Erteilung des Judenschutzbriefs im Jahre 1777 durch die Freiherren von Liebenstein bis zum Ende des jüdischen Lebens dort in der Zeit des Nationalsozialismus.

Was viele vielleicht aber nicht wissen: Dort lebte von 1939 bis 1941 das jüdische Kind Inge Auerbacher mit Eltern und Großeltern, das nach späterer Rettung ein autobiografisches Büchlein verfasste, in dem eindrucksvoll die Geschichte der Familie von Ausgrenzung, Demütigung, Entrechtung und Zwangsdeportation ins Lager Theresienstadt beschrieben wird, ebenso wie das Überleben bis zur Befreiung durch die Rote Armee im Mai 1945. Diese Zeitzeugin wird es sein, die am Donnerstag, 27. Januar, als heute 87-Jährige in der Feierstunde des Deutschen Bundestages zum Holocaust-Gedenktag sprechen wird.

Inge Auerbacher wurde am 31. Dezember 1934 im badischen Kippenheim als einziges Kind der jüdischen Eheleute Bertold und Regina Auerbacher geboren. Ihr Vater, Inhaber eines kleinen Textilgeschäfts, dessen Familie dort seit zweihundert Jahren ansässig war, war im 1. Weltkrieg Soldat in der deutschen Armee gewesen, als 18-Jähriger an der Schulter verwundet und mit dem Eisernen Kreuz für „Tapferkeit vor dem Feind“ und den „Dienst an seinem Volk“ ausgezeichnet worden.

Im November 1938 bricht der Terror los

Inge Auerbacher beschreibt die erste Zeit ihrer Kindheit als Jahre der erlebten Geborgenheit in Familie und jüdischer Gemeinde. Einprägsam schildert sie die gemeinsamen Feiern der jüdischen Feste, den Synagogen-Gottesdienst und den Zusammenhalt der etwa sechzig jüdischen Familien, die gemeinsam mit den etwa 450 evangelischen und katholischen Familien im „Frieden unseres ruhigen Dorfes“ lebten. Doch am 9. November 1938 – Inge war vier Jahre alt – brach der nationalsozialistische Terror über diesen Frieden herein.

Vater und Großvater wurden mit allen anderen jüdischen Männern abgeholt und ins KZ Dachau verfrachtet, während die zurückgebliebenen Frauen und Kinder „schutzlos den Steinwürfen der randalierenden jungen Burschen und Männer ausgeliefert“ zurückblieben, die in die jüdischen Häuser eindrangen, alles kurz und klein schlugen und anschließend die Gesetzestafeln mit den zehn Geboten vom der Spitze der Synagoge warfen, deren Innenraum anschließend schwer zerstört wurde.

DIe Familie zieht nach Göppingen

Zwar kehrten Vater und Großvater nach einigen Wochen zurück, doch es war klar, dass nur die Flucht aus Deutschland Rettung bieten würde, zumal dem Vater das Textilgeschäft weggenommen wurde. Doch kaum ein Land war bereit, sich für Juden zu öffnen.

Auf alle Fälle verkaufte die Familie Auerbacher ihr Haus in Kippenheim und zog zu den Großeltern mütterlicherseits nach Jebenhausen, wo sie blieb, da sich alle Auswanderungspläne zerschlugen. Dort entstand dann auch jenes Familienfoto, das den Titel des Buchs schmückt: Vorne im Bild die kleine Inge mit ihrer geliebten Puppe Marlene, deren gelungene Rettung durch alle folgenden Widrigkeiten sie im Buch immer wieder erwähnt. Doch kurz darauf starb der Großvater, wie sie schreibt „an gebrochenem Herzen“.

Dennoch verbindet Inge Auerbacher die Jebenhauser Zeit, als sie die einzige noch im Ort verbliebene jüdische Familie waren, mit glücklichen Kindheitserinnerungen: „Die Kinder waren freundlich zu mir und gaben mir nie das Gefühl, abgelehnt zu werden.“ Und das christliche Dienstmädchen der Großeltern hielt der Familie weiter die Treue, auch als die Ausgrenzungs- und Diffamierungsmaßnahmen der Nazis schärfer wurden: Sie stellte nachts Essen hinter den Grabstein des Großvaters, damit Auerbachers es morgens abholen konnten, und später übernahm sie einiges aus dem Besitz der Familie, um alles nach dem Krieg zurück zu geben.

1942 werden sie nach Theresienstadt deportiert

Schließlich wurde ab Ende 1941 der Plan der Nazis, die gesamte jüdische Bevölkerung zu ermorden, in anfängliche Taten umgesetzt: So erhielt die Familie den Befehl, sich zum Transport in den Osten bereit zu machen. Der Vater erreichte als Weltkriegsversehrter zwar zunächst einen Aufschub für sich, Frau und Kind, nicht jedoch für die Großmutter. Von dieser mussten sie am Stuttgarter Bahnhof Abschied nehmen, von wo aus sie mit einem der ersten Transporte nach Riga verfrachtet wurde, um dort erschossen zu werden.

Die Familie aber musste das Haus der Großeltern verlassen und wurde nach Göppingen in ein „Judenhaus“ umquartiert, von wo aus auch sie am 22. August 1942 ins berüchtigte Sammellager auf dem Stuttgarter Killesberg fahren mussten. Der Transportzug erreichte drei Tage später das KZ Theresienstadt. Dies galt noch als Vorzugslager, weil dort keine fabrikmäßige Ermordung der Menschen stattfand, aber wegen der dort herrschenden Zustände, der Enge in den Baracken, des allgegenwärtigen Hungers, des Schmutzes, der Kälte im Winter und der Krankheiten war auch dies ein „Ort der Finsternis“. Und Inge Auerbacher schreibt auch hierüber drastisch, wie jeder Tag für die Kinder ein Kampf ums Überleben, um ein bisschen Suppe, um ein paar Gemüsereste vom Abfallhaufen, schließlich um ein paar Dinge zum Spielen wurde.

Als die Sowjet-Armee schließlich am 8. Mai 1945 das Lager befreite und die russischen Soldaten vor Freude auf ihren Panzern tanzten, war es für alle ein Tag unglaublicher Erleichterung, aber auch der bangen Frage: Wer von allen Verwandten und Freunden würde noch am Leben sein?

Ihr Buch heißt „Ich bin ein Stern“

Der Familie Auerbacher gelang es schließlich im Jahre 1946, das Land, das ihnen nicht mehr Heimat sein konnte, in Richtung New York zu verlassen. Inge ergriff später den Beruf der Chemikerin. Dass sie nun, 87-jährig, bereit ist, als Zeitzeugin vor dem Deutschen Bundestag zu sprechen, dürfen die Nachgeborenen mit Dankbarkeit begrüßen – ebenso wie das für spätere Leser verfasste Buch, das so eindrücklich nur von jemandem geschrieben werden konnte, der alles selber erlebt hat, und dem sie den Titel gab: „Ich bin ein Stern.“

Die Feierstunde im Deutschen Bundestag zum Holocaust-Gedenken am Donnerstag, 27. Januar, wird von 10 bis 11 Uhr im ZDF übertragen.

Das Jugendbuch von Inge Auerbacher „Ich bin ein Stern“, das für 11- bis 13-Jährige gedacht ist, bietet auch Erwachsenen ein eindrückliches Lese-Erlebnis. Es ist im Verlag Beltz & Gelbert erschienen und kostet als Taschenbuch 6,95 Euro.