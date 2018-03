Viele Lesestoff beim Bücherflohmarkt der Sportplatzflöhe

Die Sportplatzflöhe Kirchen der Sportfreunde Kirchen haben ihren diesjährigen Bücherflohmarkt abgehalten. Der volle Saal in der Turn- und Festhalle in Ehingen-Kirchen hatte am Samstag Lese-Freunden viele Möglichkeiten geboten, sich hier mit neuem Lesestoff einzudecken. Trotz starkem Nebel haben sich alle vorangemeldeten Verkäufer eingefunden.

Unter der Leitung von Iris Haberbosch, haben die Eltern mit ihren Sportplatzflöhen für einen reibungslosen Ablauf des Marktes gesorgt.

Die Leute kamen nicht allein wegen des Marktes, sondern genossen zusätzlich auch an den dafür vorbereiteten Tischen Kaffee und Kuchen und in der Mittagszeit die schon bekannten Maultaschen mit Kartoffelsalat. Ebenso machten die Aussteller von diesen Möglichkeiten regen Gebrauch. Im Laufe des Vormittags zog auch eine Gruppe junger Frauen durch die Halle. Diese begleiteten ihre Freundin, eine Braut, beim Junggesellinnen-Abschied. Geschminkt und bunt angezogen mit einem großen Korb mit Schnäpsen und Süßigkeiten versehen. Mit den Spenden der Markt-Gäste und Buch-Verkäufer sollten auch dieses Mal die Hochzeitskosten ein wenig reduziert werden.

Der Käufer-Andrang war an diesem nebeligen Tag nicht übermäßig groß, aber auch nicht so wenig, dass man es bereuen könnte, diese Veranstaltung auf die Beine gestellt zu haben. Also sind am frühen Nachmittag auch die Buch-Verkäufer nicht unzufrieden wieder nach Hause gegangen. Alle freuten sich und verabredeten sich für den Termin im nächsten Jahr, am 9. März 2019, wieder ab 8.30 Uhr, in der Turn- und Festhalle in Ehingen-Kirchen.