Musiker proben für Jubiläumskonzert

Die Musikkapelle Kirchen feiert dieses Jahr 90-jähriges Bestehen und möchte dies, neben dem Kreismusikfest im Juni, mit einem Jubiläumskonzert feiern.

Zur Vorbereitung für das Jubiläumskonzert fand nun das Probenwochenende für die Musikerinnen und Musiker statt. Am Freitagabend wurde in der allwöchentlichen Gesamtprobe im Proberaum in der Turn- und Festhalle in Kirchen begonnen. Am Samstag trafen sich dann die einzelnen Register von 9 bis 16 Uhr in der Grundschule in Kirchen, im Proberaum in der Turn- und Festhalle sowie in der „alten Molke“ im Rathaus in Kirchen und feilten dort intensiv an den verschiedenen Musikstücken. Am Sonntagmorgen ging es für alle Musikerinnen und Musiker auf der Bühne in der Turn- und Mehrzweckhalle weiter, um die Ergebnisse der vergangenen Tage zusammenzuführen. Dirigent Steffen Lepple und die Musiker können zufrieden auf das erfolgreiche Probenwochenende zurückblicken und freuen sich schon auf das kommende Jubiläumskonzert am Samstag, 17. März, um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle in Kirchen.

Bei der Auswahl der Musikstücke wurde darauf Wert gelegt, ein breites Publikum anzusprechen. Das Jubiläumskonzert wird das Vororchester eröffnen. Anschließend nimmt die Jugendkapelle und danach die Musikkapelle auf der Bühne Platz. Auf dem Programm der Musikkapelle stehen unter anderem folgende Musikstücke: 80er Kult(tour), Walzer Nr. 2 und New York Ouvertüre.