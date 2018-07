Kinder lernen Erste Hilfe

An zwei Vormittagen lernten die Vorschulkinder des katholischen Kindergartens St.Martinus in Kirchen Erste Hilfe. Brigitte Forster vom DRK in Ulm leitete die Hilfe. Die Kinder lernte verschiedene kindgerechteMaßnahmen. Sie übten unter anderem, wie man in einer Notsituation richtig handeln und reagieren sollte, eine Wunde richtig verpflastert wird und welche Nummer im Notfall angerufen werden muss. Die Kinder hatten Spaß, sich Verbände anzulegen und so zu tun, als seien sie Verletzt. Am Ende bekam jedes Kind eine Urkunde und einen kleinen Koffer mit Verbandsmaterial. Foto: pr