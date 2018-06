Kein Sieger im Derby auf dem Semmelbühl

Am vorletzten Spieltag der Saison 2017/18 in der Fußball-Kreisliga A haben die SF Kirchen zu Hause gegen den VfL Munderkingen gespielt. Vor einer für diese Partie bescheidenen Zuschauerkulisse gab es am Ende ein 2:2. Die Gäste glichen erst wenige Minuten vor Spielende aus, nachdem sie anfangs noch geführt hatten und dann in Rückstand geraten waren.

SF Kirchen – VfL Munderkingen 2:2 (2:1). - Tore: 0:1 Florian Jaumann (11.), 1:1, 2:1 Sebastian Tress (30., 38,), 2:2 Florian Jaumann (87.). - Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr. Dennoch spielte das Prestige in diesem Spiel vor 155 Zuschauern eine gewisse Rolle. Schon frühzeitig brachte Florian Jaumann den VfL Munderkingen in Führung. Es dauerte einige Zeit, bis sich die SF Kirchen zurückmeldeten. In der 22. Minute vergaben die Gastgeber eine klare Ausgleichschance. Doch Sebastian Tress startete zweimal auf der linken Außenbahn durch und drehte noch vor der Halbzeitpause das Ergebnis. Zwischen seinen beiden Toren traf der VfL den Torpfosten.

SF-Torhüter Marcel Rueß verhinderte in der 50. Minute den möglichen Ausgleich. In der 62. Minute wurden die Sportfreunde durch eine Gelb-Rote Karte für Valerie Zielke geschwächt und ein mögliches Tor zum 2:2 gab der Schiedsrichter zurecht nicht, denn zuvor war der Kirchener Torhüter gefoult worden. Lebhaft ging es in der Schlussphase zu. Zwischenzeitlich hatten die SF Kirchen trotz Unterzahl mehr vom Spiel. Zunächst schossen die Gäste jedoch knapp am Tor von Marcel Rueß vorbei, dann hätte der VfL um ein Haar ein Eigentor geschossen. Die Zuschauer rechneten schon mit einem knappen SF-Sieg, doch in der 87. Minute kam erneut Florian Jaumann zum Torerfolg. Der Schiedsrichter ließ vier Minuten nachspielen, doch Zählbares gabe es nicht mehr.

Vermisst wurde bei diesem Derby die in früheren Jahren herrschende Atmosphäre. Die Zuschauer verhielten sich sehr diszipliniert. Der Schiedsrichter ließ sich häufiger auf Diskussionen mit den Fans ein. Dies wurde negativ vermerkt. Die SF Kirchen haben ihr letztes Spiel der Saison am Samstag in Betzenweiler. Dafür setzen sie einen Bus ein, denn in diesem Spiel geht es für die Gastgeber noch um viel. Munderkingen ist am Samstag Gastgeber des FC Schelklingen/Alb.