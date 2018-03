Jugendturniere der SF Kirchen

Die Sportfreunde Kirchen richten am Samstag, 17. Februar, und Sonntag, 18. Februar, ihre Hallenfußball-Jugendturniere aus. Die Turnier finden in diesem Jahr ausnahmsweise in der Wenzelsteinhalle in Ehingen statt. Ausgetragen werden Wettbewerbe für C-, D-, E- und F-Junioren sowie Bambini.

Die Turnierreihe der SF Kirchen beginnt am Samstag um 9 Uhr mit sechs D-Jugend-Mannschaften. Gespielt wird nach dem Modus Jeder gegen Jeden. Von 12 Uhr sind die C-Junioren an der Reihe, zehn Mannschaften spielen zunächst in zwei Fünfergruppen, anschließend folgen die Halbfinal- und Platzierungsspiele sowie das Endspiel (17.06 Uhr).

Am Sonntag wird um 9 Uhr das Turnier für die sieben E-Jugend-Mannschaften angepfiffen. Gespielt wird wie bei den D-Junioren nach dem Modus Jeder gegen Jeden. Um 12.20 Uhr geht es weiter mit der F-Jugend, die in zwei Vierergruppen spielen. Die jeweils zwei besten Teams ermitteln in den Halbfinalspielen die Finalisten. Das Endspiel beginnt, nach den Platzierungsspielen, um 15.15 Uhr.

Ab 15.45 Uhr klingt das Kirchener Turnierwochenende mit den Auftritten der kleinen Bambinispieler aus. In einer Sechsergruppe wird im Bambinispielsystem auf Minitore gespielt. Bei den Jüngeren (Bambini und F-Jugend) erhält jedes teilnehmende Kind einen Preis, bei den E- bis C-Junioren gibt es für die Mannschaften Pokale sowie Bälle.