Grundschule Kirchen feiert Schulfest

Ein fröhliches Fest haben die Kinder der Grundschule Kirchen am Samstag vor den Sommerferien mit Ihren Lehrern, Eltern, Großeltern und Geschwistern gefeiert. Von der Schule verabschiedeten sich die Viertklässler und Lehrerin Mechthild Hildenbrand. Sie hat 41 Jahre lang in Kirchen unterrichtet.

„Sie hat ja schon unsere Mamas und Papas unterrichtet“, stellten die Schüler erstaunt fest, als sie von Rektor Peter Schelkle erfuhren, dass Mechthild Hildenbrand, unterbrochen durch kurze Abordnungen, seit 1977 an der Kirchener Schule tätig ist. Jetzt hat sie sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sie habe sich mit voller Kraft eingesetzt und Leitlinien vorgezeichnet, würdigte der kommissarische Schulleiter die Lebensleistung der Pädagogin und überreichte ihr Blumen zum Abschied. Ihre Stelle in Kirchen nimmt ab dem kommenden Schuljahr Brigitte Junginger-Schelkle ein.

„Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten“, sagte der frühere Kirchener Schulrektor Günther Offenwanger. Mit ihm zusammen hat Mechthild Hildenbrand vor Jahrzehnten noch in der alten Schule in der Ortsmitte die Kinder unterrichtet. Offenwanger ist zwar schon etliche Jahre pensioniert, fühlt sich seiner Schule aber noch immer verbunden und begleitete am Klavier die von Mechthild Hildenbrand für ihr letztes Schulfest einstudierten Lieder zum Thema Sonne, Sommer und Ferien.

„Die Sonne hat uns in den vergangenen Wochen sehr verwöhnt“, sagte Lehrerin Mechthild Hildenbrand, als die Feier im Schulhaus bei wolkenverhangenem Himmel begann. „Guten Morgen, liebe Sonne“, sangen die Kinder trotzdem voll Freude am lebensspendenden Licht. „I love summer“, freuten sich die 19 Dritt- und Viertklässler auf Englisch über die warme Jahreszeit.. Den Beatles-Song „We all live in a yellow submarine“ hatten die Kinder auf Deutsch und Englisch drauf. Mit Rad und Helm erinnerte Linus an die Fahrradprüfung im Frühjahr. „Ich möcht’ so gerne fliegen“, tönte ein beschwingtes Lied von der Luftfahrt. Das Schlusslied begleitete Rektor Peter Schelkle auf dem Akkordeon.