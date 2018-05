Fairplay-Pokal für die SGM Kirchen bei Turnier am Gardasee

Die C-Junioren (U15) der SGM Kirchen hat über Pfingsten an einem internationalen Fußballturnier in Polpenazze del Garda am Gardasee in Italien teilgenommen. Das Turnier war Teil eines mehrtägigen Ausflugs.

Bei der Anreise am Freitag war es zunächst zum ersten Halt nach Innsbruck gegangen. Dort besuchte das Team der SGM Kirchen die Skisprungschanze Bergisel und alle Spieler durften sich einmal wie ein Skispringer fühlen und, gut gesichert, auf dem Zitterbalken Platz nehmen.

Anschließend führte die Fahrt von Innsbruck weiter nach Polpenazze del Garda an den Gardasee. Am Samstag und Sonntag wurde beim internationalen Turnier des AS Valtenesi mitgespielt, an dem 100 Mannschaften aus ganz Europa teilnahmen. Das Turnier schloss die Mannschaft der SGM Kirchen mit einer ordentlichen Platzierung und dem Gewinn des Fairplay-Pokals ab. Am letzten Tag des Ausflugs wurde, vor der Heimfahrt nach Kirchen, noch der nahe gelegene Freizeitpark Gardaland besucht.

An dem Ausflug an den Gardasee nahmen insgesamt 15 Spieler der C-Junioren Mannschaft sowie die drei Betreuer Steffen Kiem, Sebastian Hirschle und Jürgen Seifert teil.