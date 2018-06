Die Vorfreude aufs Kreismusikfest steigt

Die Vorbereitungsphase auf das Kreismusikfest in Kirchen vom 8. bis 11. Juni nähert sich dem Ende. Seit rund zwei Jahren planen, tüfteln und organisieren die Musiker aus dem Ehinger Teilort das große Fest. Nun fehlen nur noch Kleinigkeiten.

Der große Brocken ist natürlich der Zeltaufbau. Den haben die Musiker aus Kirchen mit ihren Helfern am Freitagmorgen begonnen. „Wir sind in der allgemeinen Vorbereitungsphase schon sehr weit. Vieles ist bereits abgeschlossen, wir sind auch bisher sehr zufrieden“, sagt Frank Schrode, Vorsitzender der Musikkapelle Kirchen. Was in den kommenden Tagen neben dem Zeltaufbau noch passieren wird, sind die verschiedenen Wegweiser an den Straßen. „Auch die Speisekarten sind beispielsweise im Druck“, sagt Schrode und betont: „Jeder weiß nun, dass es bald losgeht. Die Vorfreude bei uns ist riesengroß.“

Planungen laufen seit August 2016

Riesengroß auch deswegen, weil seit Juni 2016, als die Kirchener den Zuschlag bekommen haben, laut Schrode eigentlich alles relativ reibungslos geklappt hat. „Wir haben im August 2016 mit den Planungen begonnen. Und ich kann sagen, dass ich es bis zum heutigen Tag nicht bereut habe, dass wir das gemacht haben“, sagt Schrode, der stolz darauf ist, dass mehrere Hundert Helfer aus den Reihen der Musikkapelle, aus den anderen Vereinen in Kirchen, aber auch aus der Bürgerschaft da sind, wenn es gilt. „Viel Unterstützung haben wir bisher auch von unserer Patenkapelle Dächingen bekommen. Sei es beim Festprotokoll oder anderen Dingen“, erklärt Schrode. Die Dächinger haben auch Erfahrung mit großen Festen. Denn im Jahr 2013 waren sie selbst Ausrichter des Kreismusikfestes und organisieren zudem jedes Jahr das Frühlingsfest auf der Ehinger Alb.

Vorverkauf läuft gut

Auch mit dem Kartenvorverkauf ist Frank Schrode zufrieden. Für alle Veranstaltungen wird es laut Schrode noch Karten im Vorverkauf, aber auch an der Abendkasse geben. „Der Freitagabend ist traditionell ein Abend, der hauptsächlich über die Abendkasse läuft“, sagt Schrode zum Auftritt der DJs Rockmaster B & MC Puppet.

Sehr gut angelaufen ist indes der Vorverkauf für den Samstag, wenn Mickie Krause & Tobee & Notausgang die Bühene in Kirchen rocken werden. „Das Zelt wird gut voll sein“, verspricht Schrode. Insgesamt stehen in Kirchen 1800 Sitzplätze zur Verfügung. Am Montagabend werden dann Saso Avensik & Stehbach Musikanten auftreten. „Hier hat der Vorverkauf erst in den letzten Tagen Fahrt aufgenommen“, sagt Schrode.

Hier gibt es Karten

Karten für das Kreismusikfest 2018 gibt es unter kmf-2018.de, bei reservix.de, im Autohaus Braun & Maurer Ehingen, bei der Raiffeisenbank Kirchen und der Sparkasse Munderkingen sowie der Schwäbischen Zeitung Ehingen.

