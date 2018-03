Starke Gegner SGM Ehingen-Süd/Rottenacker in der Zwischenrunde

Nach den Erfolgen in der WFV-Vorrunde stehen den Junioren der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker am Sonntag schwere Aufgaben bevor. In der Zwischenrunde der Verbandsmeisterschaften im Hallenfußball müssen sie sich mit starken Gegnern auseinandersetzen.

In Mühlheim/Donau spielen die C-Junioren der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker. Die Zwischenrunde der D-Junioren ist in der Längenfeldhalle. Ausrichter ist die TSG Ehingen. Beide Turniere beginnen am Sonntag, 18. Februar, um 14 Uhr.

Uwe Steinle, Jugendleiter des SSV Ehingen-Süd, freut sich zwar sehr, dass die beiden Teams der SGM Ehingen-Süd/Rottenacker bravourös die Vorrunde der Verbandsmeisterschaften überstanden haben. Er macht sich jedoch wenig Hoffnungen, dass die beiden Mannschaften einen der ersten beiden Plätze in der Zwischenrunde belegen, die für ein Erreichen der Endrunde benötigt werden: „Die Mannschaften im Wettbewerb sind stärker als in der Vorrunde“, so Uwe Steinle.

Die C-Junioren der SGM treffen in ihrer Gruppe unter anderem auf die Ulmer Spatzen, Olympia Laupheim und Normannia Gmünd, die D-Junoren von Ehingen-Süd/Rottenacker treten ebenfalls gegen Gmünd sowie unter anderem gegen die Jugend des Oberligisten TSG Balingen an.

Insgesamt spielen bei der Zwischenrunde der C- und D-Junioren jeweils 24 Teams in vier Gruppen um den Einzug in die Endrunde mit acht Mannschaften.

Hallenfußball, Jugend

Verbands-Zwischenrunde

C-Junioren

Gruppe 2 (in Mühlheim/Donau) mit SGM Ehingen-Süd/Rottenacker, SSV Ulm 1846, 1. FC Normannia Gmünd, FV Olympia Laupheim, TSV Leutenbach, VfL Nagold.

Gruppe 1 (in Baienfurt) mit TSV Neu-Ulm, FC Wangen, SG Leinfelden-Echterdingen, SGM Obersontheim/Vellberg/Großaltdorf, Spfr Schwäbisch Hall, TSG Young Boys Reutlingen.

Gruppe 3 (in Waiblingen) mit FSV Waiblingen, SG Sonnenhof Großaspach, SGM Winterlingen, SKV Rutesheim, SSV Reutlingen 05, TSG Balingen.

Gruppe 4 (in Salach) mit FC Esslingen, FSV Hollenbach, SV Böblingen, SV Zimmern, TSV Frommern, TuS Ergenzingen.

Die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen die Endrunde.

D-Junioren

Gruppe 1 (in Ehingen, Längenfeldhalle) mit SGM Ehingen-Süd/Rottenacker, 1. FC Normannia Gmünd, TSG Balingen, BSV 07 Schwenningen, SV Ebersbach, SV Zimmern.

Gruppe 2 (in Mühlheim/Donau) mit SSV Ulm 1846, FV Ravensburg, FSV Hollenbach, SGM Glatten, TSG Backnang, VfL Herrenberg.

Gruppe 3 (in Neckarsulm) mit FC Union Heilbronn, Spfr Schwäbisch Hall, SSV Biberach, SV Schluchtern, VfL Pfullingen, VfL Sindelfingen.

Gruppe 4 (in Waiblingen) mit FC Esslingen, FSV Waiblingen, VfR Aalen, SSV Reutlingen 05, SV Spaichingen, TuS Ergenzingen.

Die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen die Endrunde