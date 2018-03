SSV Ehingen-Süd zu Gast beim Oberligisten Ravensburg

Nach der Absage des Punktspiels in der Fußball-Verbandsliga gegen den TSV Essingen bestreitet der SSV Ehingen-Süd nun ein Vorbereitungsspiel beim FV Ravensburg I. Anpfiff auf dem Kunstrasen in Ravensburg ist am Samstag, 3. März, um 15 Uhr. Auch der Oberligist hätte am Samstag ein Pflichtspiel bestreiten sollen, doch wurde die Partie des FVR in Villingen ebenfalls abgesagt. Beide Mannschaften waren sich bereits im vergangenen Sommer in der Saisonvorbereitung gegenübergestanden, damals gab es ein 1:1-Unentschieden.