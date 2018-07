SSV Ehingen-Süd: Verbandsligastart mit drei Heimspielen

Mit drei Heimspielen in Folge startet der SSV Ehingen-Süd in seine zweite Saison der Fußball-Verbandsliga Württemberg. Dies wurde auf dem Staffeltag am Sonntag in Stuttgart festgelegt.

Nach dem Auftakt am Samstag, 18. August, gegen den FC Wangen hätten die Kirchbierlinger am zweiten Spieltag ursprünglich in Tübingen antreten müssen, doch wegen der Renovierung ihrer Umkleideräume bat die TSG darum, das Heimrecht zu tauschen. So findet das Hinrundenspiel gegen Tübingen am 25. August in Kirchbierlingen statt. Am dritten Spieltag, eine Woche später, gastiert der TSV Essingen bei Ehingen-Süd. Anpfiff der Spiele gegen Tübingen und Essingen ist um 15.30 Uhr, während das Auftaktspiel am 18. August gegen Wangen auf 12.30 Uhr vorverlegt wurde – der Grund dafür ist das DFB-Pokalspiel der Ulmer Spatzen am selben Tag gegen Frankfurt. „Da wollten einige von uns hin“, sagt Helmut Schleker, Vorsitzender Fußball beim SSV Ehingen-Süd.

Auf den späten Nachmittag verlegt wurde der Anpfiff des Derbys am Samstag, 15. September, gegen den Verbandsliga-Rückkehrer Olympia Laupheim – Süd erwartet zu diesem Heimspiel einen größeren Andrang. Aufsteiger neben Laupheim sind der SV Breuningsweiler, der VfL Nagold, der FV Löchgau und der 1. FC Heiningen. Das letzte Spiel vor Weihnachten bestreitet der SSV am 1. Dezember in Wangen, weiter geht es nach der Winterpause am 2. März 2019 in Tübingen. Am letzten Spieltag trifft Ehingen-Süd am 8. Juni zu Hause auf Heiningen.