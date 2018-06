SSV Ehingen-Süd setzt weiter auf die Jugend

Der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd baut in der kommenden Saison weitgehend auf den bisherigen Kader. Wenigen Abgängen stehen nach aktuellem Stand wenige Zugänge gegenüber. Verpflichtet haben die Kirchbierlinger ausschließlich junge Talente. Ganz abgeschlossen ist die Personalplanung von Süd aber noch nicht.

Jan-Luca Daur vom Landesligisten TSV Blaustein ist der älteste von den Spielern, die im Sommer zum SSV Ehingen-Süd wechseln. Dabei ist der Defensivspieler gerade einmal 20, zählt in Blaustein jedoch zum Stamm. Die weiteren Neuen sind bis Sommer noch im Jugendalter. Von den Oberliga-A-Junioren des SSV Ulm 1846 kommen Defensivspieler Fabio Schenk, der in Ehingen wohnt, und Offensivspieler Max Vöhringer aus Heroldstatt, von den Verbandsstaffel-Junioren des FV Olympia Laupheim schließt sich der Rißtisser Tizian Walser dem Verbandsligisten an. Jedoch wird Walser nach Worten von Trainer Michael Bochtler dem Verein wegen eines geplanten Auslandsaufenthalts nur in der Hinrunde zur Verfügung stehen. Aus der eigenen Jugend rückt Offensivspieler Semir Telalovic auf, der in der laufenden Saison auch schon im Verbandsliga-Team des SSV zum Einsatz kam.

Ehingen-Süd verfolgt weiter das Ziel, junge Talente aus der Region auf Verbandsliga-Ebene weiterzuentwickeln. „Davon weichen wir in keinster Weise ab“, sagt Helmut Schleker, Vorsitzender Fußball des SSV. „Klar braucht die Mannschaft ein Gerüst mit erfahrenen Spielern, aber das haben wir. Junge Spieler dazuzuholen, ist ein Grundsatz, von dem wir nicht abweichen.“ Dies betont auch Trainer Bochtler: „Wir haben vor, den Großteil des Kaders zu halten und damit auch die Spieler, die in den vergangenen Jahren viel Erfahrung in die Mannschaft gebracht haben. Und das scheint uns zu gelingen.“

Verbleib von Hess fraglich

Ehingen-Süd verliert nur Ersatztorwart Fabian Heiland (25), der sich für ein halbes Jahr ins Ausland verabschiedet, und Angreifer Samuel Kollmann. Das Ziel des 29-jährigen Kollmann, der aus Orsenhausen stammt, ist noch nicht bekannt. Fraglich ist der Verbleib von Verteidiger Stefan Hess. Der 28-Jährige, der bis Rundenende gesperrt ist, habe sich Bedenkzeit erbeten, sagt Schleker. Der in Wiblingen wohnhafte Hess deutete an, dass ihm der Aufwand Beruf und Verbandsliga-Fußball zu groß sei. „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Warten wir es mal ab“, sagt Bochtler, der den früheren Ulmer Oberliga-Spieler gern weiter im Team sähe.

Sollte Hess den Verein verlassen, will der Verein noch einen Abwehrspieler holen – zumal der am Knie verletzte Innenverteidiger Jonas Guggenmoser bis ins nächste Jahr ausfällt und Außenverteidiger Lukas Schick studienbedingt kürzertritt. Einen zweiten Torhüter sucht Süd schon jetzt, wobei laut Bochtler auch eine Übergangslösung denkbar ist, da Heiland nach seinem Auslandsaufenthalt zur Rückrunde wieder einsteigen könnte.

Turkalj wird Co-Trainer

Fast wie ein Zugang ist Offensivspieler Daniel Weber, der im Sommer vergangenen Jahres vom SV Uttenweiler kam, sich in der Vorbereitung schwer verletzt hatte und langsam wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Daran ist bei Michael Turkalj noch nicht zu denken, Bochtler rechnet frühestens zur Rückrunde mit der Rückkehr des Mittelfeldspielers nach dessen Knieverletzung. In der Trainingsarbeit übernimmt Turkalj indes mehr Verantwortung: Er wird in der neuen Saison Co-Trainer von Michael Bochtler, da Uli Hymer nach insgesamt fünf Jahren bei Ehingen-Süd, davon zwei als Co-Trainer, eine Pause einlegt.

Der Kader des SSV bleibt weitgehend zusammen und somit bleiben auch umworbene Spieler wie Timo Barwan oder Filip Sapina. Schleker nennt die Gründe: „Erstens macht es den Spielern Spaß bei uns, zweitens hat sich fast jeder weiterentwickelt, drittens haben wir einen guten Trainer und viertens passt das Umfeld.“