SSV Ehingen-Süd dreht Spiel und schlägt Ilshofen

Der SSV Ehingen-Süd hat im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga drei Punkte verbucht. Die Kirchbierlinger gewannen gegen den Tabellenvierten TSV Ilshofen mit 2:1 (1:1). Auch vom Rückstand in der ersten Halbzeit ließ sich der Liga-Neuling nicht entmutigen und zwang den Favoriten mit viel Einsatzwillen in die Knie.

Während nach dem Schlusspfiff rund um die Bank der Gäste Schweigen herrschte, war es auf der Gegenseite umso lauter. Die Freude und Erleichterung nach 93 intensiven Spielminuten mussten raus. Trainer Michael Bochtler hielt seine Ansprache an sein Team kurz, er beglückwünschte die Spieler zu ihrer Leistung und versprach einen trainingsfreien Montag. Vor dem Spiel sei es ihm nicht groß um die Taktik gegangen, erläuterte Bochtler hernach im Pressegespräch. Die Mannschaft, die verletzungsbedingt einige Ausfälle wegzustecken hatte, sollte noch enger zusammenrücken und dem nach oben strebenden Gegner aus Ilshofen mit Leidenschaft entgegentreten. „Jeder Einzelne sollte fürs Team da sein“, sagte der Trainer. „Und das haben wir geschafft. Jeder war für den anderen da.“

Ilshofen hatte mehr vom Spiel und mehr Ballbesitz, war länger in der Hälfte der Kirchbierlinger als die Heimelf in der Hälfte der Gäste. Doch unterm Strich zählte das nicht, weil die Chancen und eben die größere Leidenschaft von Süd das Ergebnis rechtfertigten. „Wir müssen nicht von Glück reden“, sagte Bochtler. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe und wir haben einmal mehr getroffen als der Gegner.“

Von Beginn an sei seine Mannschaft „griffig und giftig“ gewesen, sagte Bochtler. „Wir waren schon in den ersten zehn Minuten extrem gut drin im Spiel.“ Wenige Minuten, nachdem Hannes Pöschl den ersten Torschuss abgegeben hatte, wurde Timo Barwan kurz hinter der Strafraumgrenze gefoult. Elfmeter für Süd. Weil Strafstoß-Stammschütze Michael Turkalj verletzt fehlte, schritt Philipp Schleker zur Tat – und scheiterte an Torhüter Karel Nowak (14.). Einen Knacks gab dies der Mannschaft nicht. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Spiel nach dem verschossenen Elfer kippt“, sagte Bochtler.

Der Trainer behielt recht, auch wenn es weitere Nackenschläge gab. Erst vergab Lukas Schick nach Schleker-Pass freistehend vor Nowak eine weitere Riesenchance zur Führung (17.), dann kam es nach einem langen Ball der Gäste in den Strafraum von Süd zum Missverständnis zwischen den Verteidigern und Torwart Benjamin Gralla, der dadurch einen Tick zu spät aus seinem Tor kam – Michele Varallo bedankte sich und traf zum 1:0 für Ilshofen (27.).

Varallo hatte fünf Minuten später sogar die Chance zum 2:0, doch die Abwehr klärte in letzter Sekunde. Wiederum fünf Minuten später lenkte Gralla einen Schuss von Martin Hess zur Ecke. Ilshofen fand selten den Weg durch die engmaschige Defensive des SSV, aber dann wurde es brandgefährlich. In den letzten knapp zehn Minuten vor der Pause meldete sich der Gastgeber mit guten Offensivaktionen zurück. Lukas Schick, der ein enormes Laufpensum leistete und in der zweiten Halbzeit entkräftet ausgewechselt werden musste, verfehlte mit einem Schuss aus spitzem Winkel knapp das TSV-Tor (38.). Süd blieb dran und nach einer Ecke von Barwan beförderte Stefan Hess den Ball zum 1:1 hinter die Linie (42.). Der Jubel war groß, es war der erste Treffer des Aufsteigers im dritten Spiel nach der Winterpause.

Ehingen-Süd ließ nicht nach in der zweiten Halbzeit, es blieb ein temporeiches, intensives Spiel, in dem beide Mannschaften dem Gegner den Spielaufbau so schwer wie möglich machten. Der SSV verhinderte in der Defensive nun auch Pässe in die Schnittstellen der Abwehr, gefährlich wurde Ilshofen fast nur noch bei Flanken oder Standardsituationen. Weil die ambitionierten Gäste aber drei Punkte mitnehmen wollten, boten sich weiter Räume für Kirchbierlinger Konter. Schleker mit einem weiten Ball über den vorgerückten Torhüter (48.) und Schick mit einer Direktabnahme (49.) hatten die Gelegenheit zur Führung, bei anderen vielversprechenden Aktionen misslang der Pass in die Spitze.

In der 71. Minute passte alles, was in diesem Fall einzig und allein an Timo Barwan lag. Er nahm einen Ilshofener Fehlpass im Mittelfeld auf, lief Richtung Tor, umspielte einen Verteidiger und traf aus spitzem Winkel zum 2:1. In den folgenden mehr als 20 Minuten drängte Ilshofen auf den Ausgleich, doch die Kirchbierlinger verteidigten ihren Vorsprung mit Klauen und Zähnen. Sie ließen den Gästen kaum Raum, scheuten keinen Zweikampf. Und verdienten sich so den ersten Sieg nach der Winterpause.