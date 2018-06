Spitzenspiel und Derby der A-Junioren in der Pfarrei

Nach dem Verbandsliga-Spiel der Männer in Kirchbierlingen stehen sich am Samstag, 9. Juni, ab 17.30 Uhr die A-Junioren der SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker und der TSG Ehingen gegenüber. Die TSG Ehingen gewann am 6. Juni das Spiel beim Tabellendritten SG Griesingen mit 3:2 und setzte sich dadurch mit 33 Punkten an die Tabellenspitze. Zweiter ist die SGM Ehingen-Süd mit 31 Punkten. Das Spitzenspiel in Kirchbierlingen dürfte die Vorentscheidung für die Meisterschaft in der A-Junioren Bezirksstaffel sein. Eine Woche später spielt zum Abschluss der Verbandsrunde die SGM Ehingen-Süd in Saulgau und die TSG Ehingen ist Gastgeber des FV Bad Schussenried. Der Bezirksstaffel-Meister nimmt an der Aufstiegsrunde zur Verbandsstaffel Süd teil. (ai)