SGM Ehingen-Süd/Rottenacker misst sich mit den Besten

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren hat ein Fußball-Juniorenteam des SSV Ehingen-Süd und der TSG Rottenacker die Endrunde der WFV-Hallenrunde, den Sparkassen-Junior-Cup, erreicht. 2016 kamen die damaligen E-Junioren der SGM bis ins Endspiel und wurden Zweiter.

Laut Trainer Thomas Hecht ist es am Sonntag zu großen Teilen dieselbe Mannschaft, die inzwischen zu den D-Junioren aufgerückt ist. In Nattheim gilt es nun, erneut gegen die Besten aus dem WFV-Gebiet zu bestehen. Bemerkenswert ist, dass außer dem SSV Reutlingen kein großer Verein in der Endrunde vertreten ist – weder die Stuttgarter Großvereine VfB und Kickers noch der SSV Ulm 1846 sind dabei.

Die acht Vereine sind in zwei Gruppen eingeteilt. Die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker ist zusammen mit dem VfR Aalen, dem SV Schluchtern und dem FSV Hollenbach in Gruppe A. Die Ergebnisse der bisherigen Vorrunde und Zwischenrunde machen Hoffnung, dass die SGM sich nun auch bei der Endrunde am Sonntag stark präsentieren wird.

Die D-Junioren Endrunde beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr in Nattheim bei Heidenheim.