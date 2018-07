Bei der Abschluss- und Meisterfeier der Fußball-E-Junioren des SSV Ehingen-Süd haben Spieler und Trainer auf die sehr erfolgreiche Saison zurückgeblickt. Neben einigen Turniersiegen fuhr man in der Punkterunde mit drei gemeldeten Mannschaften zwei Staffelmeisterschaften und einen dritten Platz ein. Alle 27 Spieler des Kaders kamen regelmäßig zum Einsatz. Gefeiert wurde auf dem Sportgelände in Kirchbierlingen. Ein Elfmeterwettbewerb mit gemischten Teams (Eltern und Kinder) sorgte für viel Spaß. Bevor es in die Ferien geht, verbringen die Jungen zusammen mit der D- und C- Jugend des SSV noch drei Tage in der Sportschule Ruit.