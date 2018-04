Der Musikverein Kirchbierlingen wird im kommenden Jahr seinen 110. Geburtstag mit dem Kreismusikfest Ulm/Alb-Donau feiern. Die Vorbereitungen haben längst begonnen. Und weil die Musiker beim Jubiläumsfest ein gutes Bild abgeben wollen, haben der Vorsitzende Reinhold Schick und sein Vorstandsteam beschlossen, neue Uniformen zu anzuschaffen.

„Unsere heutigen Uniformen sind 25 Jahre alt, teils ausgebleicht und nicht mehr einheitlich“, so Schick. Vier Uniformen haben die Kirchbierlinger Musiker während ihrer 110-jährigen Geschichte getragen. Jetzt soll die „fünfte Musiker-Uniform“ gekauft werden. Wie sie aussehen wird, soll bis zum Kreismusikfest ein streng gehütetes Geheimnis bleiben. „Aber unsere gelben Westen als unser Erkennungsmerkmal bleiben natürlich erhalten“, verrät der Vorsitzende bereits heute.

Die „Uniform-Planung“ haben Carina Brunner und ihr Uniform-Team bereits abgeschlossen, demnächst wird eine Fachfirma aus Immenstadt nach Kirchbierlingen kommen, um jedem Musiker seine Uniform individuell anzupassen, dann werden die einzelnen Teile im Allgäu genäht. Und das ist teuer. „Wir brauchen 95 komplette Uniformen, die zusammen mit dem nötigen Ersatzstoff rund 98 000 Euro kosten werden“, sagt Reinhold Schick. Ziel sei, so der Vorsitzende, dass jeder Musiker nur einen Eigenanteil von 100 Euro zahlen müsse. „Die neue Uniform soll bezahlbar für jeden sein. Wir wollen nicht, dass jemand wegen des Geldes aufhört bei uns zu spielen.“ Zwar habe sich der Musikverein ein finanzielles Polster angespart, aber das reiche nicht aus, sagt der Vorsitzende. „Deshalb haben wir uns vorgenommen, unsere Uniformen durch gemeinsame Aktionen zu finanzieren.“ Und die beginnen jetzt.

So hat beispielsweise jeder Musiker die Aufgabe, Sponsoren für seine Uniform zu suchen. Ein neuer Kirchbierlinger Hut oder eine der gelben Westen kann etwa mit 50 Euro gesponsert werden, für eine „gesponserte Jacke“ sollten 100 Euro in die Kasse wandern. Beim „Schwobahock“ am 6. Mai wird ein „Sponsorenmusizieren“ veranstaltet. Reinhold Schick erklärt: „Wie beim Sponsorenlauf, soll es Geld für jede Runde geben. Allerdings werden die Teilnehmer nicht rennen, sondern mit Instrumenten musizierend oder singend, einzeln oder in Gruppen, über einen Spaßparcours gehen. Das wird sicher eine Riesengaudi.“ Jeder kann mitmachen und der gastgebende Musikverein wird natürlich geschlossen am Start sein, ergänzt der Vorsitzende. „Pro musizierter Runde sollen zehn Euro in die Kasse fließen“, so Schick. Auch ihre Serenaden-Tournee durch die Pfarrei werden die Musiker heuer nutzen, um Spenden für die Uniformen zu sammeln. „Wir werden am 21. Juli im Kirchbierlinger Pfarrhof ein Wunschkonzert geben“, so Schick, „dazu veröffentlichen wir vorher eine lange Liste mit wählbaren Titeln samt Stimmzettel. Die Top-Titel werden wir beim Konzert spielen. Und am Eingang wird unser Überraschungs-Uniform-Paket samt Spendenkässle stehen.“

Vorgestellt werden die neuen Uniformen bei einem Festabend am 29. Juni 2019. Das Kreismusikfest in Kirchbierlingen steigt dann vom 12. bis 15. Juli. Los geht’s am Freitag mit einer „Parish Beatz Night“, am Samstag liefern die „Troglauer Buam“ eine Stimmungsparty, am Sonntag steigt der große Jubiläumsumzug samt „Ehgnerländer Open Air“ und am Montag gibt’s den Kinder- und Seniorennachmittag.