Michael Bochtler verlängert beim SSV Ehingen-Süd

Michael Bochtler bleibt über die laufende Saison hinaus Trainer des SSV Ehingen-Süd. Der 42-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim Fußball-Verbandsligisten bis Sommer 2019. „Ich habe das Gefühl, dass es passt, dass ich mit der Mannschaft aber noch nicht da bin, wo ich gern wäre“, sagte Bochtler. Der Verein habe die Zusammenarbeit verlängern wollen, „und mein Bestreben war es auch, deshalb sind wir schnell zu einem Ergebnis gekommen“. Angebote anderer Vereine „habe ich mir nicht groß angehört, weil ich auch keine Notwendigkeit sehe“. Bochtler hatte die Mannschaft im Sommer 2016 übernommen, am Ende der Saison war Ehingen-Süd souveräner Landesliga-Meister und stieg erstmals in die Verbandsliga auf. Nach einer Vorrunde mit viel Verletzungspech liegen die Kirchbierlinger in der höchsten württembergischen Spielklasse derzeit auf einem drittletzten Platz, aber der Rückstand zu einem sicheren Nichtabstiegsplatz beträgt nur zwei Punkte. Die Aufgabe sei es, in der Liga zu bleiben, sagt Bochtler, der aber auch im Fall eines Abstiegs beim SSV Ehingen-Süd bleiben werde. Bereits angelaufen sei auch die Kaderplanung, bei der die Kirchbierlinger nicht von ihrer bisherigen Strategie abweichen. Man werde Gespräche mit jungen Spielern aus der Region führen, „die wir gern hätten“, so Bochtler. Doch soll auch der Großteil der jetzigen Mannschaft gehalten werden, wobei „die Liga-Zugehörigkeit für den einen oder anderen Spieler eine Rolle spielt“.