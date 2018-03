Einige Ausfälle bei Ehingen-Süd im Spiel gegen Ilshofen

Der SSV Ehingen-Süd bekommt es am 20. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer der Spitzenmannschaften zu tun. Zu Gast beim Tabellenvorletzten in Kirchbierlingen ist am Samstag, 24. März, 15 Uhr, der TSV Ilshofen. Die Voraussetzungen bei Süd vor der Duell mit dem Tabellenvierten sind aber denkbar schlecht – etliche Spieler fallen aus.

Schon nach dem vergangenen Spiel in Tübingen (0:3) war klar, dass Trainer Michael Bochtler gegen Ilshofen auf Jonas Guggenmoser verzichten muss – der Innenverteidiger sah die Gelb-Rote Karte und ist gesperrt. Nicht vorhersehbar war der Ausfall von Kapitän Michael Turkalj, der sich im Training eine Knieverletzung zuzog. Der Mittelfeldspieler wurde daraufhin im Krankenhaus behandelt, weitere Untersuchungen und die genaue Diagnose stehen aber noch aus. „Der Ausfall von Micki tut uns extrem weh, als Spieler und als Typ auf dem Platz“, so Bochtler. Der Kapitän ist nicht nur bei Standardsituationen gefährlich, sondern vermag auch entscheidende Pässe in die Spitze zu spielen.

Wer Turkalj im defensiven Mittelfeld ersetzt, darüber war sich der Trainer noch unschlüssig. Zumal das Angebot an Mittelfeldspielern diesmal noch kleiner ausfällt, weil neben Daniel Maier (Verletzung im Sprunggelenk), der schon das Spiel gegen Tübingen verpasst hatte, auch ein Einsatz von Daniel Haas wegen muskulärer Probleme mehr als fraglich ist. Wieder im Kader dürfte dagegen der zuletzt grippekranke Danijel Sutalo sein, der in den vergangenen Tagen aber nicht bei allen Trainingseinheiten dabei war – genauso wie Philipp Schleker, der Leistenbeschwerden hat. „Das ist schon happig“, sagt Michael Bochtler über seine reduzierte Auswahl an Mittelfeldspielern, zu denen in der Vorrunde ja auch noch Gaetano Gaudio und Kai Engelhardt gezählt hatten, die in der Winterpause den Verein verließen. Alternativen für die Sechserposition und die Turkalj-Stelle wären Innenverteidiger Jan Deiss, Offensivmann Filip Sapina oder Noah Gnandt.

Im Training in dieser Woche habe die Mannschaft gut mitgezogen. „Nach dem Spiel in Tübingen haben wir uns an die eigene Nase gefasst und besprochen, was wir ändern müssen“, so Bochtler. Ergebnis: mehr Aggressivität an den Tag zu legen und dem Training Wettkampfcharakter zu geben.

Bochtler: Regelmäßig punkten

Denn die Lage im Abstiegskampf hat sich für Ehingen-Süd nicht verbessert. „Die Tabelle können wir alle lesen“, sagt Bochtler. Die meisten Konkurrenten haben in den vergangenen Wochen mehr Punkte gesammelt. „Wir müssen schauen, dass wir in den nächsten Wochen auch punkten, um den Anschluss zu halten. Wenn der Abstand zu groß wird, wird es immer schwieriger.“

Gegen Ilshofen wäre der SSV-Trainer im Vorfeld angesichts der Personallage mit einem Punkt zufrieden. Bochtler hält den TSV für eine der besten Mannschaften, wenn nicht die beste der Verbandsliga und ein Anwärter für die Oberliga. „Wenn sich Ilshofen nicht immer wieder mal kleinere Aussetzer geleistet hätte, dann wäre sie in der Tabelle noch vor Dorfmerkingen.“ Die Sportfreunde aus Dorfmerkingen sind Tabellenführer.