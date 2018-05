Eine große Chance: Verbandsligist Ehingen-Süd empfängt Rutesheim

In ihrem vorletzten Heimspiel der Saison treffen die Verbandsliga-Fußballer des SSV Ehingen-Süd am Samstag, 26. Mai, 15.30 Uhr, auf den SKV Rutesheim. Die Kirchbierlinger erhoffen sich im Aufeinandertreffen mit dem Mitaufsteiger den zehnten Saisonsieg, der sie dem Verbleib im Verbandsoberhaus ein großes Stück näherbringen würde. Allerdings muss Trainer Michael Bochtler einen weiteren Spieler ersetzen.

Wenige Tage nach dem Platzverweis für Stefan Hess am vergangenen Wochenende gegen Schwäbisch Hall übermittelte der Verband das Urteil: drei Spiele muss der Innenverteidiger wegen seines Fouls, das der Schiedsrichter als grobes Foulspiel wertete, zuschauen. Damit fehlt Hess dem SSV in den restlichen drei Punktspielen, wäre aber bei einem möglichen Relegationsspiel gegen einen Landesliga-Zweiten wieder dabei. „Das kann man ja nicht ausschließen“, sagt Bochtler. Doch würden die Kirchbierlinger eine Extra-Schicht nach der Punkterunde gern vermeiden und dafür wären drei Punkte gegen Rutesheim hilfreich. Sollte Süd siegen, wäre die Mannschaft auch vom Tabellendrittletzten nicht mehr einzuholen und läge sechs Zähler vor Rutesheim (bei zudem besserer Tordifferenz). Damit wäre das Saisonziel Nichtabstieg fast schon erreicht, da aus der Oberliga kein württembergischer Verein absteigt, sich die Zahl der Direktabsteiger aus der Verbandsliga deshalb auf drei verringert und der Tabellenviertletzte die Relegation spielt.

Zuletzt dreimal in Folge sieglos

Doch vor einem Erfolg gegen Rutesheim dürften 90 Minuten Arbeit liegen. Rutesheim ist zwar seit drei Spielen sieglos und holte gegen Essingen (0:4), Schwäbisch Gmünd (1:4) und Pfullingen (0:0) nur einen Punkt, doch davor hatte der SKV in der Rückrunde beachtliche Ergebnisse erzielt und unter anderem Hollenbach (2:0) und Dorfmerkingen (2:0) geschlagen. „Rutesheim ist eine sehr spielstarke, selbstbewusste Mannschaft, die versucht, viele Situationen spielerisch zu lösen“, sagt Süd-Trainer Bochtler, der sich auch ans Hinrundenduell im Herbst erinnert.

Beim 3:3 war der SSV früh in Rückstand geraten, hatte dann die durch die Verletzung von SKV-Torjäger Gianluca Crepaldi entstandene kurzzeitige Unordnung des Gegners zur 2:1-Pausenführung genutzt, nach der Pause rasch den Ausgleich kassiert, mit dem 3:2 geantwortet und in der Schlussphase – nach vergebenen Chancen zum 4:2 – das 3:3 hinnehmen müssen. „Es ist eine gut eingespielte Mannschaft, die immer wieder gute Ergebnisse erzielt“, so Bochtler. Und vor allem hat Rutesheim den Ausfall von Torjäger Crepaldi, der bis zum Ausfall wegen eines Achillessehnenrisses bereits 17 Treffer erzielt hatte, verkraftet – die Ausbeute des SKV in der Rückrunde ist nicht schlechter als in der Vorrunde. „Dass sie den Ausfall eines solchen Spielers auffangen, spricht für eine funktionierende Mannschaft“, sagt Michael Bochtler.

Das gilt für den SSV Ehingen-Süd aber genauso: Das Team spielt seit Wochen ohne Kapitän Michael Turkalj und Innenverteidiger Jonas Guggenmoser sowie seit der Winterpause auch ohne den zum FC Blaubeuren gewechselten Gaetano Gaudio, die alle im Hinrundenspiel in Rutesheim in der Startelf standen. Dies gilt auch für Stefan Hess, auf den Süd nun auch verzichten muss. Wer den zuletzt starken, aber jetzt gesperrten Innenverteidiger ersetzen wird, ließ Bochtler am Freitag offen. „Wir wissen noch nicht, wie wir es lösen“, so der Trainer.

Spiel in Hall ist abgehakt

Außer Stefan Hess stehen alle Spieler zur Verfügung, die auch am vergangenen Wochenende im Kader waren. Nach dem 0:2 beim Tabellenletzten Schwäbisch Hall habe er schon „ein bisschen gebraucht“, um das Spiel zu verdauen, so Bochtler. Aber es „ist für mich abgehakt und ich habe es im Training nicht mehr angesprochen“. Die Spieler dürften selbst wissen, dass sie einiges zu wünschen übrig ließen. Trainiert wurde „ordentlich“, auch wenn wegen des Gewitters am Dienstag die für diesen Abend geplante Einheit kurzerhand auf Mittwoch verlegt werden musste.

Ehingen-Süd ist bereit für eine möglicherweise vorentscheidende Partie im Abstiegskampf, das aus Sicht von Bochtler auch einiges für die Zuschauer verspricht. „Ich erwarte ein gutes Spiel. Mal sehen, wer den besseren Tag erwischt und den größeren Willen zeigt, das Spiel zu gewinnen.“