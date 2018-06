Ehingen-Süd zu Gast in Hollenbach: Der Druck liegt beim Gegner

Die letzte Fahrt zu einem Punktspiel der Verbandsliga-Saison steht den Fußballern des SSV Ehingen-Süd bevor – und es ist eine der weitesten. Gegner am Samstag, 2. Juni, 15.30 Uhr, ist der FSV Hollenbach. Während Süd die Abstiegsgefahr weitgehend gebannt haben, hat Hollenbach noch die Chance auf den Aufstieg in die Oberliga.

Der große Druck bei Ehingen-Süd ist mit dem 2:0 am vergangenen Wochenende gegen Rutesheim gewichen. Der Direktabstieg ist kein Thema mehr beim SSV und der Vorsprung auf den Relegationsplatz und damit Rutesheim wuchs auf sechs Punkte – zwei Spieltage vor Schluss sollte angesichts der deutlich besseren Tordifferenz von Süd und dem schwierigen Rutesheimer Restprogramm (Tübingen und Ilshofen) nichts mehr anbrennen. Dies weiß auch Trainer Michael Bochtler, der den denkbar ungünstigsten Saionsausklang aus SSV-Sicht dennoch nicht ausblendet. „Die Tabellenkonstellation spricht für uns und es müsste viel passieren, dass wir auf den Relegationsplatz zurückfallen. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen.“ Am liebsten wäre ihm, sein Team würde den rechnerisch fehlenden Punkt in Hollenbach verbuchen.

In der Hinrunde knöpfte Süd dem FSV beim 1:1 einen Punkt ab und stürzte Hollenbach von der Tabellenspitze. Es war kein untypisches Ergebnis für den FSV, dessen Spiele selten torreich sind. „Fakt ist, dass Hollenbach wenige Gegentore kassiert und den Laden dichtmacht“, sagt Bochtler. „Für ein Spitzenteam sind sie vorne aber auch nicht so gefährlich.“ Kein Verbandsligist musste bisher weniger Gegentreffer hinnehmen, aber von den ersten fünf der Tabelle erzielte auch kein anderes Team weniger Tore. Zuletzt allerdings war die Ausbeute des FSV ordentlich – gegen Essingen (1:0), Gmünd (3:2) und Pfullingen (4:0) sammelte Hollenbach nicht nur neun Punkte, sondern stockte sein Torekonto kräftig auf. Durch die Serie wahrte der FSV auch den Anschluss an die Spitze. Doch um die Chance auf Rang eins oder zwei nicht zu verspielen, muss die Mannschaft gegen Ehingen-Süd gewinnen. Dass der Druck auf Seiten der Gastgeber ein Vorteil für seine Elf wäre, wollte Bochtler aber nicht sagen. „Man weiß nie, wie ein Spiel läuft. Der Gegner muss nur früh in Führung gehen.“

Das will der SSV verhindern. Ob Süd dem FSV Hollenbach mit derselben Startelf entgegentritt, ist fraglich. Philipp Schleker hat am Dienstag nicht trainiert, bei ihm besteht der Verdacht auf einen Muskelfaserriss. „Ich gehe davon aus, dass er ausfällt“, so Bochtler. Für Schlekers Position im defensiven Mittelfeld stünde Noah Gnandt bereit. Auch der offensive Mittelfeldmann Danijel Sutalo ist angeschlagen, hat am Dienstag nicht trainiert. Wenn neben den Langzeitverletzten sowie dem gesperrten Stefan Hess „weitere ein, zwei Feldspieler ausfallen, wird es personell eng“.