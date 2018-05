Ehingen-Süd vor Duell mit dem zweitbesten Rückrunden-Team

Mit dem FC 07 Albstadt hat der SSV Ehingen-Süd am Samstag, 12. Mai, 15.30 Uhr, eines der erfolgreichsten Teams der Rückrunde der Fußball-Verbandsliga zu Gast. Mehr Punkte als Albstadt (18) sammelte in den vergangenen Wochen nur Spitzenreiter Normannia Gmünd (25). Doch auch die Kirchbierlinger (16) haben bisher eine beachtliche Bilanz in der zweiten Halbserie, wie Albstadt übertraf auch Süd bereits jetzt die Ausbeute der Vorrunde.

Ungeachtet der jüngsten Erfolge sind beide Vereine aber nicht frei von Abstiegssorgen. Albstadt liegt vier Punkte vor Rutesheim auf dem Relegationsplatz und auch vier vor dem SSV. Ein Sieg in Kirchbierlingen wäre für den FCA ein großer Schritt zum Verbleib in der Liga.

Ein wichtiger Schritt hin zum angepeilten Saisonziel wäre ein Dreier auch für Ehingen-Süd. Zuletzt bewegte sich der Aufsteiger deutlich in diese Richtung – sieben Punkte aus drei Spielen sind ein Beleg dafür. Doch noch ist nichts entschieden. „Wir sind gut beraten, weiter zu punkten“, sagt SSV-Trainer Michael Bochtler, der die Ergebnisse seit der Winterpause als Bestätigung für die Umstellung des Spielsystems mit einer kompakteren Defensive sieht. Das 0:6 vor wenigen Wochen in Dorfmerkingen ausgeklammert, kassierte Süd im Schnitt nur noch einen Gegentreffer pro Spiel – in der Vorrunde waren es noch deutlich mehr. „Trotzdem sind wir noch in der Lage, Tore zu schießen“, sagt Trainer Bochtler. Da stehen im Schnitt rund zwei pro Spiel zu Buche, wie schon in der Hinserie.

Gegen Albstadt will der SSV Ehingen-Süd seine gute Bilanz fortschreiben und den Vorrundensieg beim FC wiederholen, aber Bochtler warnt vor dem Gegner. „Albstadt war richtig im Abstiegskampf, hat sich unheimlich gut rausgearbeitet und spielt eine starke Rückrunde. Da muss man den Hut ziehen“, sagt der SSV-Trainer. Er habe den Gegner aber schon in der Vorrunde als stark empfunden, so Bochtler, dessen Team sich in der Vorrunde in Albstadt mit 3:2 durchsetzte. 3:0 hatte Süd bereits geführt und musste in der Schlussphase, nach zwei Treffern von FCA-Torjäger Pietro Fiorenza, noch bangen.

Auf Fiorenza, neben Rutesheims Gianluca Crepaldi der bisher beste Torschütze der Verbandsliga (beide 17 Treffer), müssen die Kirchbierlinger auch im zweiten Duell achten. Aber der FC Albstadt, der sich in der Winterpause verstärkt und seinen Kader damit auch verbreitert hat, ist mehr als ihr antrittsstarker Angreifer: „Es ist eine spielerisch gute Mannschaft“, sagt Bochtler. Der Respekt ist gegenseitig, auch Albstadts Trainer Alexander Eberhart hält viel vom Gegner. „Ich freue mich auf das Spiel gegen Ehingen-Süd, in dem wir wieder gefordert sind“, so Eberhart. „Der SSV hat eines der besten Umschaltspiele der Verbandsliga.“

Maier fällt wohl aus

Auf die bewährte Taktik baut Ehingen-Süd auch gegen Albstadt – und auf den Kader vom vergangenen Wochenende, als der SSV bei Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 4:1 gewann. Allerdings fällt voraussichtlich Daniel Maier aus, der gegen Calcio seinen ersten Saisontreffer erzielte, aber das Abschlusstraining am Freitagabend grippegeschwächt absagte. Dagegen dürfte Philipp Schleker, der verletzungsbedingt gegen Leinfelden-Echterdingen pausierte, wieder auflaufen. Der defensive Mittelfeldspieler hat laut Bochtler am Mittwoch wieder uneingeschränkt trainiert.