Ehingen-Süd schlägt den Oberligisten Ravensburg

Der Fußball-Verbandsligist SSV Ehingen-Süd hat ein kurzfristig anberaumtes Testspiel beim Oberligisten FV Ravensburg mit 4:2 gewonnen. Bei beiden Mannschaften war das Punktspiel am Wochenende abgesagt worden. Timo Barwan brachte die Kirchbierlinger in der neunten Minute in Führung, Samuel Kollmann erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. Eine Minute später verkürzte der Oberligist – dank eines Eigentors von Süd. Noch vor der Pause stellte Kapitän Michael Turkalj mit seinem Treffer zum 3:1 die Zwei-Tore-Führung wieder her. In der 76. Minute erhöhte Jan Deiss sogar auf 4:1 für die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler, ehe die Ravensburger drei Minuten später durch Robert Henning auf 4:2 verkürzten. Dabei blieb es in der temporeichen und rassigen Begegnung, in der es auch zur Sache ging, bis zum Schlusspfiff.