Ehingen-Süd: Keine guten Erinnerungen ans erste Duell mit Tübingen

Zwei Aufsteiger sehen sich am 19. Spieltag der Fußball-Verbandsliga am Samstag, 17. März, 15 Uhr, in Tübingen gegenüber. Während die heimische TSG auf Rang fünf und damit im oberen Tabellendrittel liegt, steckt der SSV Ehingen-Süd als Vorletzter im unteren Drittel. Dass beide Mannschaften von der Leistungsfähigkeit her nicht so weit auseinanderliegen müssen, zeigte das Duell in der Hinrunde. 3:3 endete die Begegnung im September in Kirchbierlingen.

SSV-Trainer Michael Bochtler hat keine guten Erinnerungen an das Spiel damals. Es markierte das Ende eines ordentlichen Saisonbeginns für den Aufsteiger und den Anfang einer Negativserie, die erst nach sechs Niederlagen am letzten Oktoberwochenende zu Ende ging. „Das Spiel zu Hausen gegen Tübingen war für uns ein Knackpunkt.“ Süd büßte nach 3:1-Halbzeitführung nicht nur zwei Punkte ein, sondern verlor auch den zweifachen Torschützen Filip Sapina wegen einer Roten Karte und Hannes Pöschl aufgrund einer Verletzung. Beide fehlten in den folgenden Spielen, genauso wie die ebenfalls verletzten Daniel Haas, Daniel Maier und Aaron Akhabue. Die Offensive der Kirchbierlinger war empfindlich geschwächt.

Während Ehingen-Süd nach dem ersten Aufeinandertreffen in der Tabelle immer weiter zurückfiel, nisteten sich die Tübinger in der oberen Hälfte ein. „Sie haben es geschafft, regelmäßig zu punkten“, sagt Bochtler, der die TSG als offensiv starke, taktisch flexible Mannschaft beschreibt. „Es ist schwierig, sich auf diesen Gegner einzustellen.“ Bisher 37 Gegentreffer weisen allerdings auch auf die Schwachstellen von Tübingen hin.

Die Kirchbierlinger mussten in der Vorrunde allerdings ebenfalls viele Gegentore hinnehmen – ein Punkt, auf den Trainer Bochtler in der Vorbereitung ein besonderes Augenmerk gelegt hat. Bisher mit Erfolg. In den letzten Testspielen gegen die TSG Ehingen, Normannia Gmünd und FV Ravensburg sowie dem ersten Punktspiel nach der Winterpause gegen Neckarrems kassierte der SSV nur vier Treffer. „Das ist eine Quote, mit der ich gut leben kann.“

Bochtler denkt aber darüber nach, in Tübingen von der zuletzt angewendeten Fünferkette abzuweichen, seine Mannschaft nicht so defensiv einzustellen wie gegen den ebenfalls abwehrbetont aufgetretenen VfB Neckarrems (0:0). Dies hängt aber letztlich auch vom Personal ab, das ihm zur Verfügung steht. Das eigene Offensivspiel litt gegen Neckarrems unter dem Fehlen von Timo Barwan (Nackenprobleme), der gar nicht im Kader war, und Filip Sapina, der nach gerade überstandener Krankheit erst im Laufe der zweiten Halbzeit zum Einsatz kam. Beide waren wieder im Training, aber ob sie gegen Tübingen in der Startelf stehen, ließ Bochtler offen. Auch Kapitän Michael Turkalj musste krankheitsbedingt eine Trainingspause einlegen, Philipp Schleker hat Leistenbeschwerden, Daniel Maier ist umgeknickt und hat Probleme am Sprunggelenk, Danijel Sutalo ist krank. Wer am Samstag im Kader und einsatzfähig ist, wird sich zeigen. Sicher fehlen wird aus beruflichen Gründen Abwehrspieler Stefan Hess. „Das summiert sich“, sagt Bochtler. Aber auch die TSG Tübingen hat Ausfälle zu verkraften, zuletzt gegen Essingen fehlte Torjäger Jonas Frey (zwölf Saisontreffer) – dennoch gewann die TSG auswärts mit 1:0.