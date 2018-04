Der SSV Ehingen-Süd ist am 23. Spieltag der Fußball-Verbandsliga unter die Räder gekommen. Beim Mitaufsteiger und Tabellenführer SF Dorfmerkingen zogen die Kirchbierlinger mit 0:6 den Kürzeren. Mit vier Treffern in den ersten 25 Minuten stellte die Heimelf früh die Weichen zum Erfolg.

Die Mannschaft von Süd und Trainer Michael Bochtler kamen sich in der Anfangsphase vor wie im ersten Aufeinandertreffen im Herbst. „Es war ähnlich wie im Hinrundenspiel: Wir kriegen ein schnelles erstes Tor und dann ein schnelles zweites Tor“, so Bochtler über den frühen 0:2-Rückstand nach knapp einer Viertelstunde duch die Treffer von Fabian Weiß in der fünften und Carl Murphy in der 15. Minute. Anders als im Oktober ließen die Sportfreunde ein schnelles drittes und viertes Tor folgen, Tim Brenner (23.) und Daniel Nietzer (25.) sorgten für den 4:0-Vorsprung, mit dem die Partie praktisch schon entschieden war.

„Wir haben uns indiskutabel präsentiert“, sagte Süd-Trainer Bochtler, der früh die Grundformation änderte. Aus einer Fünfer-Abwehrreihe wurde eine Viererkette und mit Hannes Pöschl kam für Innenverteidiger Jonas Guggenmoser ein zweiter Angreifer – um „vorne eine weitere Anspielstation zu haben“. Pöschl hatte in der Schlussphase der ersten Halbzeit auch die bis dahin erste gute Chance der Gäste, doch kam er nach einem weiten Ball, bei dem sich die SFD-Abwehr verschätzt hatte, einen Tick zu spät.

In der zweiten Halbzeit „ging es für uns nur noch darum, Charakter zu zeigen und zu versuchen, das Unmögliche möglich zu machen“, sagte Bochtler. Süd spielte nach dem Seitenwechsel auch besser. „Wir sind gut und ballsicher rausgekommen.“ Doch der Dämpfer ließ nicht lange auf sich warten: Fabian Weiß und Marco Haller erhöhten mit einem Doppelschlag innerhalb von weniger als zwei Minuten auf 6:0. „Dorfmerkingen war sehr effektiv“, so Bochtler über die Chancenauswertung des Spitzenreiters.

Süd ließ sich nicht hängen und kam durch Timo Barwan, Filip Sapina und Timo Kästle in der letzten halben Stunde zu Chancen, doch den Kirchbierlingern glückte kein Tor. Hinzu kam noch die Gelb-Rote Karte für Fabian Sameisla und ein Foul weit vor dem eigenen Tor und an der Außenlinie – für Bochtler eine fragwürdige Entscheidung. „Das Foul war weder schlimm noch bestand Gefahr, aber der Schiedsrichter hat es als taktisches Foul gewertet.“

Obendrauf kamen noch für Ehingen-Süd wenig erfreuliche Ergebnisse von Konkurrenten im Abstiegskampf – die Siege von Sindelfingen und Rutesheim sowie das Unentschieden von Öhringen. Bochtlers Fazit: „An dem Tag hat gar nichts gepasst.“