Der SSV Ehingen-Süd hat die letzten, wenn auch nur kleinen verbliebenen Zweifel am Verbleib in der Fußball-Verbandsliga Württemberg beseitigt. Die Kirchbierlinger gewannen am vorletzten Spieltag beim Spitzenklub FSV Hollenbach auch in der Höhe überraschend mit 4:1 (2:0). Damit hat der Aufsteiger 40 Punkte erreicht und kletterte auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Das Resultat spiegelt aber nur bedingt das Spielgeschehen wider – so klar und eindeutig war die Begegnung zwischen dem FSV, der vor dem Spiel noch Chancen auf den Aufstieg in die Oberliga hatte, und dem Außenseiter Ehingen-Süd nicht verlaufen. „Wenn man das nackte Ergebnis sieht, ist das schon brutal für Hollenbach“, sagte SSV-Trainer Michael Bochtler.

Die Hollenbacher, angetreten mit dem Ziel eines vierten Sieges in Folge, um sich die Chance zumindest auf Rang zwei zu erhalten, unterstrichen ihre Ambitionen bald nach dem Anpfiff. „Hollenbach hat unheimlich Druck gemacht", so Bochtler. Die Heimelf kam auch zu einigen Torgelegenheiten vor allem nach Standardsituationen. Die Abwehr von Süd war gut beschäftigt, doch sie verteidigte das 0:0 und wenn Hollenbach zum Abschluss kam, war Torhüter Benjamin Gralla nicht zu überwinden. Einige Male bewahrte der Schlussmann seine Mannschaft vor einem Rückstand.

Mit einem Doppelschlag in weniger als zwei Minuten antwortete Süd und schockte den Gastgeber: Erst köpfte der im Strafraum alleingelassene Verteidiger Fabian Sameisla nach einer Ecke von Timo Barwan das 1:0 für die Gäste (28.), dann nutzte Daniel Haas eine verunglückte Abwehr des Hollenbacher Torhüters zum 2:0 (29.). „Damit war der Spielverlauf ein bisschen auf den Kopf gesellt“, räumte Trainer Bochtler ein. Bei der Zwei-Tore-Führung blieb es bis zur Pause, Süd stand stabil in der Abwehr und ließ nichts anbrennen.

Nach der Pause versuchte Hollenbach alles, wechselte, veränderte sein Spielsystem, um das Spiel zu wenden. Tormöglichkeiten ergaben sich für den Gastgeber, der aber keine nutzte. „Das Glück war diesmal auf unserer Seite“, sagte Bochtler. Süd beschränkte sich nicht nur darauf, das 2:0 irgendwie über die Zeit zu bringen, sondern suchte seine Chance über Konter – mit Erfolg. Erst schloss Hannes Pöschl in der 70. Minute einen schnellen Vorstoß zum 3:0 ab, dann verwandelte der erst kurz zuvor eingewechselte Samuel Kollmann eine Vorlage von Aaron Akhabue zum 4:0 (81.). Die Hollenbacher waren damit geschlagen.

Verspätete Abreise

Die Heimelf bemühte sich in der Schlussphase dennoch um ein besseres Ergebnis und ihr gelang auch noch ein Treffer – per Strafstoß war Boris Nzuzi zum 1:4 erfolgreich. Die Freude von Ehingen-Süd trübte das Tor nicht im Geringsten, nach dem Abpfiff brach sich die Freude Bahnen, der Sieg und der sichere Verbleib in der Liga wurden kräftig gefeiert. Die Heimreise nach Kirchbierlingen verzögerte sich dadurch, die Spieler des Aufsteigers schienen den Ort ihres Coups gar nicht mehr verlassen zu wollen.