Gekocht wurde gestern in Kirchbierlingen nur an einer Stelle: im Musikerheim beim Schwobahock des Musikvereins. Ansonsten blieben die Küchen im Dorf kalt, man ließ sich von den Musikern verwöhnen. 220 halbe Hähnchen brutzelten auf dem Grill, Paul Betz und Hubert Schick hatten alle Hände voll zu tun, sie an die Bedienungen weiterzureichen, sobald sie knusprig braun waren. „Die Würzmischung ist ein Geheimrezept von Metzgermeister Willi Betz“, erklärte Paul Betz. In der Küche des Musikerheimes herrschte drangvolle Enge, das zehnköpfige Küchenteam hatte mit der Zubereitung von gegrilltem Schweinehals, Schupfnudeln und Pommes richtig was zu tun. Fleißige Jugendmusiker räumten eifrig schmutziges Geschirr ab, gespült wurde vom Küchenteam.

Und mittendrin in dem Küchentrubel wurde auch noch ein Bier zum Stauchen in die Mikrowelle gebracht.

Proppenvoll voll war es im Saal. „Wir haben für 250 Gäste gestuhlt, aber wenn es sein muss, können wir auch oben noch Stühle aufstellen“, sagte der Vorsitzende des Musikvereins, Reinhold Schick. Gäste nicht nur aus dem Dorf, sondern aus der ganzen Region sowie Freunde des MV waren auf Einladung der Musiker gekommen und ließen sich von ihnen leckeres Essen servieren. Dazu gab es – wie seit 16 Jahren - flotte Musik von der „Original Schwoba Band“, bestehend aus Musikern der Musikkapelle, die in der Formation aber nur zum Schwobahock aufspielt.

Nachmittags unterhielt die Musikerjugend. Erst die Jugendgruppe, dann die Blockflötenkinder und anschließend spielte die Jugendmusikkapelle auf. Der Festausklang zum Vesper wurde von den berühmten „Heft 13 Musikanten“ musikalisch gestaltet.