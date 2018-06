Die Metallindustrie bietet jede Menge Chancen

Eugen Depperschmidt und Patrick Reich befinden sich im zweiten Ausbildungsjahr bei der Maschinenbaufirma Dalheimer in Rottenacker. Am Dienstag besuchten sie die Werkrealschule Kirchbierlingen und informierten die älteren Schüler im Rahmen der im Frühjahr 2014 geschlossenen Bildungspartnerschaft über die Ausbildung im Betrieb und die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Das vor mehr als 50 Jahren in Rottenacker gegründete Maschinenbauunternehmen Dalheimer hat sich in den Bereichen Stahl- und Maschinenbau sowie Förder- und Hebetechnik einen Namen gemacht. Zum Erhalt und Ausbau ihrer Leistungsfähigkeit benötigt die rund 50 Mitarbeiter zählende Firma Nachwuchs in Form von ausbildungswilligen Schulabgängern.

Lehrlinge sind gesucht wie selten zuvor und haben eine große Auswahl an Ausbildungsplätzen. Auf der Suche nach geeigneten Bewerbern schlug die Firmenleitung Ende 2013 der Kirchbierlinger Schulrektorin Daniela Mezger eine Bildungspartnerschaft vor. Diese kam im Frühjahr des vergangenen Jahres zustande und ist für die Schüler eine Chance, die Arbeitsplatzbedingungen und die Qualifikationsanforderungen kennenzulernen und realistisch einzuschätzen.

Dazu trug der Besuch von Patrick Reich und Eugen Depperschmidt am Dienstag seinen Teil bei. Zuerst stellten die zwei jungen und engagierten Mitarbeiter das Unternehmen in einer Bild- und Filmpräsentation vor. Für die Schüler war nicht alles neu, hatten sie sich doch schon bei einer Betriebserkundung in den Produktionsräumen umgesehen und dabei erste Eindrücke gewonnen.

Die Informanten gaben Auskunft zur Betriebsstruktur, den verarbeiteten Werkstoffen und die Aufträge der weiterverarbeitenden Industrie. Sie hatten auch ein während der ganzen dreieinhalbjährigen Ausbildung zu führendes Berichtsheft dabei. „Ohne Berichtsheft gibt es keine Zulassung zur Prüfung“, hoben sie die Bedeutung des vom Ausbilder wöchentlich zu bestätigenden Ausbildungsnachweises als Dokumentation einer geordneten Ausbildung hervor.

Ausbildung bietet Dalheimer in den Berufen Bürokaufmann/-frau, Feinwerkmechaniker für Maschinenbau, Metallbauer für Metallkonstrukionstechnik und Fachwerker für Metallbautechnik. Patrick Reich erlernt den Beruf Feinwerkmechaniker mit Fachrichtung Maschinenbau, Eugen Depperschmidt wird Metallbauer. „Bei Dalheimer ist alles familiär, alle kennen sich, die Chefs sind hilfsbereit und der Meister ist super“, empfahlen sie ihre Firma als Ausbildungsbetrieb.

Bereits im Oktober 2012 hat die Kirchbierlinger Schule mit der Firma Fliesen Zimmermann in Allmendingen eine Partnerschafts- und Kooperationsvereinbarung geschlossen.